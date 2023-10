Migránscsempész kisbusz próbált áttörni a Felföldről a lengyel határzáron

2023. október 5. 20:06

Kilenc szíriai migránst szállító kibusz próbált áttörni Szlovákiából Lengyelországba az ideiglenesen megújított határzáron, a marokkói nemzetiségű sofőrt őrizetbe vették - közölte csütörtökön a lengyel határőrség.

A határsértési kísérlet a Zwardon közúti határátkelőn történt csütörtökre virradóan - számolt be csütörtöki sajtóértekezletén Szymon Moscicki, a határőrség sziléziai alakulatának szóvivője.



Mint elmondta, a kisbusz vezetője nem reagált az őt megállító határőrök jelzésére, hanem gyorsított, és áthajtott a határon. A határőrök utánaeredtek, többszáz méter megtétele után megállították. A sofőr gyalog menekült tovább, egy lejtőn elesett, és eltörte a lábát.



A férfit kórházba szállították. Egy németországi tartózkodási engedéllyel rendelkező marokkói férfiról van szó, aki ellen most bűnügyi eljárás indul - mondta el Moscicki.



A buszon szállított kilenc szíriai állampolgár szlovákiai tartózkodást bizonyító dokumentumokkal rendelkezett - közölte a szóvivő. A külföldieket visszatoloncolják Szlovákiába.



Anna Michalska, a lengyel határőrség szóvivője csütörtökön a PAP hírügynökségnek elmondta: előző nap közel 6 ezer személyt és több mint 2 ezer járművet ellenőriztek a szlovák határon, az esetek többségében lengyelekről és szlovákokról volt szó. A szerda hajnalban visszaállított határellenőrzés során a kilenc szíriai állampolgáron kívül öt másik migránst is feltartóztattak, az utóbbiak vonaton utaztak - mondta el Michalska.



Az év eleje óta a határőrség több mint 1670 illegális bevándorlót tartóztatott fel a szlovák határ közelében.



Lengyelország a növekvő migrációs nyomás miatt kedd éjféltől vezetett be ideiglenes, szúrópróbaszerű ellenőrzést a Szlovákiával közös határán, ahol nyolc közúti, három vasúti és tizenegy gyalogos átkelőre korlátozták a határforgalmat. Csütörtöktől az egyik átkelőn, Leluchów községben, ahol csak gyalogosok számára engedélyezték a forgalmat, a helyi polgármester közbenjárására a közúti forgalmat is felújították. Előtte a helyi lakosok tiltakoztak a vállalkozásaikat hátrányosan érintő korlátozások miatt.

MTI