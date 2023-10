Börtönt kértek Anne Frank kigúnyolójára

2023. október 5. 20:49

Az illetékes holland ügyészség hat hónapra börtönbe záratná, valamint öt évre kitiltaná Amszterdamból az Anne Frank-házra február elején lézerfénnyel antiszemita feliratot vetítő, kanadai-lengyel állampolgárságú férfit - jelentette a The Dutch News című, angol nyelvű holland hírportál csütörtökön.

Az ügyben eljáró ügyészség a csütörtöki meghallgatáson kiemelte: a 41 éves elkövető, Robert Wilson tettét súlyosbítja, hogy akciójáról drón segítségével videófelvételt készített, amelyet azután közzétett egy közösségi oldalon.



"Az akció kétségtelenül arra irányult, hogy rossz fényben tüntesse fel Anne Frankot és vele együtt minden zsidót" - idézte az illetékes ügyészt a hírportál. A videó túlmutat a sértegetésen, a szöveg zsidóellenes gyűlöletet szít és hátrányosan megkülönböztető - mondta.



A férfi a lézerfeliratot február elején vetítette annak háznak a falára, amelyben Anne Frank és családja a második világháború idején megbújt, mielőtt a bergen-belseni koncentrációs táborban meghalt. A ház ma múzeum. Az egyik közösségi oldalon is elérhetővé tett videófelvételen az volt olvasható: Anne Frank, a golyóstoll feltalálója. A szöveg arra az elméletre utalt, amely szerint Anne Frank nem maga írta a később világhírűvé vált naplót.



A világháború után többször is kétségbe volták a napló hitelességét egyebek mellett azt állítva, hogy azt részben olyan tollal írták, amely csak a háború után volt használatban. Az elmélet továbbá azon alapul, hogy több, csak a világháború után szabadalmaztatott golyóstollal írt lapot találtak Anne Frank iratai között az 1980-as években. Kutatók később arra a következtetésre jutottak, hogy a golyóstollal írt lapokat valószínűleg korábbi kutatók véletlenül hagyhatták a naplóban, így azok nem rontják az emlékirat hitelességét. A napló hitelességének tagadói azonban továbbra is hangoztatják azt a nézetüket, hogy az írás nem lehet egy tizenévesé.



Wilsont tette elkövetése után nem sokkal Németországban vették őrizetbe, mielőtt felszállt volna egy Kanadába tartó repülőgépre. Kiadták Hollandiának, ahol július óta tartják őrizetben - emlékeztetett beszámolójában a holland hírportál.



Anne Frank családja Adolf Hitler hatalomra kerülése után menekült el Németországból Hollandiába. Miután 1940 májusában a németek Hollandiát is lerohanták, bujkálni kényszerültek mindaddig, amíg fel nem fedezték őket 1944. augusztus 4-én. Annát és nővérét a bergen-belseni táborba szállították, mindketten ott haltak meg.

Édesanyjukat Auschwitzban gyilkolták meg. Édesapjuk, Otto Frank megmenekült, Amszterdamba hazatérve tudta meg, hogy családtagjait koncentrációs táborokban ölték meg.



Otto Frank lánya naplóját egyik bújtatójuktól kapta meg, megjegyzéseket fűzött hozzá, majd 1947-ben kiadatta. A naplót 2009-ben az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította, a világ tíz legolvasottabb könyve közé tartozik.

MTI