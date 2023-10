Megfojtotta férje szeretőjét

2023. október 6. 14:24

A Nyíregyházi Törvényszék tizennyolc év fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltás mellékbüntetésre ítélte azt a nőt, aki tavaly nyáron megfojtotta férje szeretőjét - közölte az MTI-vel pénteken a törvényszék sajtószóvivője.

Bartha Andrea tájékoztatása szerint a vádlottat védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek és ítélte el a Nyíregyházi Törvényszék.



Az ítélet tényállása szerint a szabolcsi településen élő vádlott férje szerelmi viszonyt folytatott a sértettel, amiről a feleség tudomást szerzett, féltékenységének többször hangot is adott - olvasható a közleményben.



Mint írták, tavaly nyáron a férfi felkereste szeretőjét, majd legalább két liter bor közös elfogyasztása után szexuális kapcsolatot létesítettek és azt követően elaludtak.



A délutáni órákban a vádlott megjelent a szerető lakásán, ahol az ágyban fekvő sértettet megütötte, földre rántotta. Férjét egy hamutállal fejbe vágta, mire a férfi elmenekült a helyszínről - írta a sajtószóvivő.



A közlemény szerint a vádlott ezután is folytatta az alkoholos befolyásoltság alatt álló - emiatt védekezésre képtelen - sértett bántalmazását és olyan erővel szorította meg nyakánál fogva, hogy a sértett a helyszínen életét vesztette.



Az ítélet nem jogerős, a vádlott, a védője és az ügyész is fenntartotta a jogorvoslati nyilatkozatra a rendelkezésre nyitva álló három napos határidőt.

MTI