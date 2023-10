Lengyelország több száz migránst toloncolt vissza Szlovákiába

2023. október 6. 15:25

Lengyelország augusztusban és szeptemberben több mint ötszáz migránst, többségében szíriai állampolgárokat toloncolt vissza Szlovákiába - közölte pénteken a lengyel határőrség.

Anna Michalska, a határőrség szóvivője a PAP hírügynökséget arról tájékoztatta, hogy az elmúlt két hónapban összesen 513, a szlovák-lengyel határ térségében feltartóztatott külföldit küldtek vissza Szlovákiába.



Augusztusban 89 szíriai állampolgárról, szeptemberben pedig 422 szíriai, egy iraki és egy vietnami állampolgárról volt szó.



Lengyelország a két hónap alatt összesen 758 külföldi visszafogadását kérelmezte Szlovákiánál, közülük is a szíriaiak képezik a legnagyobb, 714 fős csoportot. Rajtuk kívül a lengyel hatóságok 28 török, 9 iraki és 4 afgán állampolgár visszaküldését kezdeményezték.



Az év elejétől a lengyel határőrség közel 1700 migránst tartóztatott fel a balkáni migrációs útvonal egyik ágát képező szlovák határszakaszon.



A növekvő migrációs nyomás miatt Lengyelország kedd éjféltől ideiglenes, szúrópróbaszerű ellenőrzéseket vezetett be a Szlovákiával közös határán. A szigorított határellenőrzés során csütörtökig 14 szíriai állampolgárt tartóztattak fel, közülük kilencen azon a kisbuszon utaztak, amely a Zwardon határátkelőhelyen próbált áttörni csütörtökre virradóan.



A legnagyobb migrációs nyomás továbbra is az Európai Unió külső határát képező lengyel-fehérorosz határszakaszon érzékelhető, ahol tavaly riasztórendszerrel felszerelt acélkerítést emeltek. A lengyel határőrség adatai szerint augusztusban csaknem 2800, szeptemberben közel 1100 határsértési kísérletet regisztráltak. Az év elejétől több mint 21 800 illegális határátlépési próbálkozás történt. A határsértők több mint 50 országból érkeztek.



