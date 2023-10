Regisztráljanak védelemre az Izraelben tartózkodó magyar állampolgárok

2023. október 7. 14:12

Magyarország arra kér minden Izraelben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljanak konzuli védelemre annak érdekében, hogy a magyar nagykövetség munkatársai fel tudják venni velük a kapcsolatot, és szükség esetén segítséget tudjanak nyújtani - írta a külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter ezt azzal kapcsolatban közölte, hogy hajnalban a Hamász iszlamista szervezet átfogó légi, szárazföldi és tengeri támadást indított Izrael ellen a Gázai övezetből.



A külügyminiszter azt írta, hogy több mint száz Izraelben tartózkodó magyar állampolgárral állnak folyamatosan kapcsolatban, ők valamennyien jól vannak, magyar áldozatokról vagy sérültekről jelenleg nincs tudomásuk.



Ugyanakkor a kritikus helyzetre való tekintettel arra kérnek minden Izraelben tartózkodó magyar állampolgárt, hogy regisztráljon konzuli védelemre a https://konzinfo.mfa.gov.hu/regisztralja-kulfoldi-utazasat oldalon.



Emellett folyamatosan él az ügyeleti telefonszám is (+ 36 80 36 80 36), ahol az illetékes konzulok készek fogadni a hívásokat - tette hozzá.



Szijjártó Péter közölte azt is, hogy a legfrissebb hírek szerint a tel-avivi Ben-Gurion repülőtér egyelőre nem zárt be, de egyes légitársaságok járataik törlésébe kezdtek, ezért tervezett utazás esetén fokozott tájékozódás szükséges.

MTI