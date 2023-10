Labdarúgó NB I - A hajrában rúgott győztes gólt a ZTE Mezőkövesden

2023. október 7. 15:03

A ZTE 2-1-re nyert Mezőkövesden szombaton a labdarúgó NB I kilencedik fordulójában.

A második győzelmét arató vendégcsapat maradt a 10., a hazai pedig a 11. helyen, de a zalai együttes négy ponttal ellépett a kövesdiektől.



NB I, 9. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-ZTE FC 1-2 (0-1)

-------------------------------------

Mezőkövesd, Városi Stadion, v: Pintér

gólszerzők: Evangelu (67., öngól), illetve Mance (34., 85.)

sárga lap: Cseke (80.), Brtan (90.), Kállai (96.)



Mezőkövesd:

-----------

Piscitelli - Kállai, Zahary (Molnár G., a szünetben), Lukic, Pillár, Nahirnij (Filip, 64.) - Illés B. (Brtan, 26.), Cseke, Vajda (Cseri, 87.) - Da. Babunski (Ugrai, 64.) - Drazic

ZTE:

----

Gyurján - Todoroszki (Huszti, 64.), Evangelu, Csóka, Medgyes (Szalay Sz., 77.) - Szendrei, Sankovic, Bedi - Spoljaric (Ubochioma, 55.), Mance, Croizet

Fél perc alatt helyzetbe került a ZTE, majd továbbra is támadásban maradt. Szűk negyedóra elteltével kiegyenlítettebbé vált a játék, de a vendégek a folytatásban is megtalálták a rést a hazai védelmen, körülbelül tízpercenként nagy helyzetet teremtettek, illetve hagytak ki, előbb Croizet tekert a 16-osról a jobb kapufa mellé, majd Bedi kombinatív játék végén, egy szép csel után közelről lőtt, de Piscitelli lábbal védett. Aztán nagyjából ugyanennyi idő telt el, amikor megszerezte a vezetést a Zalaegerszeg: Mance cselezett befelé a 16-os bal sarkánál és jobbal a hosszúba tekert. A Mezőkövesd viszont nem tudott gólveszélyt teremteni a vendégek kapuja előtt az első félidőben.



A második játékrész első felében is a zalaiak futballoztak lényegesen ötletesebben, aminek az lett az eredménye, hogy több nagy helyzetet alakítottak ki, egy alkalommal Ubochioma a felső lécet találta el. Teljesen váratlanul egyenlített a Mezőkövesd, de ehhez segítségre volt szüksége, jobb oldali beívelést követően a menteni igyekvő Evangelu a saját kapujába fejelt. A talált góltól lendületbe jött a hazai csapat, de egy gyors zalai támadásnál Mancét üresen "találta" a labda, a támadó pedig nem hibázott.



A jóval több helyzetet kialakító ZTE megérdemelten szerezte meg a három pontot.



MTI