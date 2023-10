Labdarúgó NB I - Az Újpest legyőzte a Diósgyőrt

2023. október 7. 18:39

Az Újpest hazai pályán 2-0-os győzelmet aratott az újonc Diósgyőr felett a labdarúgó NB I kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

A lila-fehérek a sikerükkel - többek között a miskolci riválist is megelőzve - feljöttek a harmadik helyre.

NB I, 9. forduló:

Újpest FC-Diósgyőri VTK 2-0 (0-0)

---------------------------------

Szusza Ferenc Stadion, 7188 néző, v.: Karakó

gólszerzők: Onovo (51.), Ambrose (66.)

sárga lap: Banai (80.), Pauljevic (82.), illetve Gera (62.)

Újpest FC:

----------

Banai - Kosanovic, Fehér (Tamás, a szünetben), Hall, Pauljevic - Mörschel (Jürgens, 93.), Onovo, Tajti - Kiss (Mack, 76.), Ambrose (Simon K., 76.), Csoboth (Ganea, 79.)

Diósgyőri VTK:

--------------

Sentic - Gera, Szatmári, Csorbadzsijszkij, Stephen - Holdampf (Klimovics, 63.), Vallejo - Pernambuco (Jurek, 77.), Pozeg Vancas (Bényei, 86.), Lukács (Acolatse, 63.) - Jurina (Obounet, 77.)

Remek hangulatban kezdődött az összecsapás, amely azonban hamar félbeszakadt néhány percre, mert a hazai szurkolók nyomán lila füst ülte meg a pályát. Miután helyreálltak a látási viszonyok, valamelyest az újonc vendégek voltak aktívabbak, de komoly helyzet nem alakult ki. Negyedóra elteltével átvette az irányítást a fővárosi együttes, amely közel járt a vezetés megszerzéséhez, de Kiss veszélyes lövése elkerülte a jobb sarkot, míg Tajti a bal kapufát találta el. A jó iramú meccset egy újabb közjáték zavarta meg, mert ki kellett cserélni az egyik szögletzászlót. A szünet előtti percekben a DVTK volt veszélyesebb, Pernambuco egyik lövése centikkel kerülte el az újpesti kaput, míg a másikat Banai védte, ahogy Jurina próbálkozását is. Az újpesti kapust egy ízben a szerencse is kisegítette, mert Lukács ziccerben elcsúszott.



A térfélcserét követően ugyanolyan élvezetes futballal folytatódott a találkozó. Ekkor az Újpest veszélyeztetett sorozatosan: Tajti ugyan másodszor is a kapufát találta el, de szöglete után Onovo már a kapuba fejelt. Érdekesség, hogy a lila-fehérek az előző fordulóban mindkét góljukat sarokrúgás után szerezték. Lendületben maradt a fővárosi gárda, amely egy formás akció végén megduplázta az előnyét. A vendégek az utolsó tíz percben tudtak újítani, de a hajrában végül a szépítés sem jött össze, egy ízben Banai bravúros védéssel akadályozta meg a gólt.

MTI