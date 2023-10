Újra meg kell harcolnunk azért, ami a miénk!

2023. október 7. 19:56

Az a generáció vagyunk, akiknek újra meg kell harcolni azért, ami sokáig természetesnek tűnt; készen állunk, hogy jelöltjeinkkel és aktivistáinkkal felszántsuk az országot, megerősítsük a nemzeti érdek képviseletét az önkormányzatokban és az Európai Unióban is - olvasható a Fidelitas Országos Választmánya szombati ülésén elfogadott politikai nyilatkozatban.

Az MTI-hez eljuttatott nyilatkozat szerint egy évszázad után "láthatatlan ellenség tört ránk" a világjárvánnyal, és több évtized béke után háború tört ki Európában, ahol magyar fiatalok is életüket adják egy értelmetlen fegyveres konfliktusban. A háborús infláció mindenki számára érezhetővé teszi, mennyire fontos, hogy mielőbb újra béke legyen Európában - közölték.



A konfliktus okozta feszültségek nem megerősítették, hanem gyengítették az Európai Uniót gazdaságilag és politikailag egyaránt - tették hozzá, megjegyezve: a háború támogatásának kérdése mára az országoknak járó uniós források folyósításának feltételévé lépett elő.



A háborúpárti politikusok mára a magyar hallgatóknak és kutatóknak járó források befagyasztását is eszközzé tették a politikai nyomásgyakorlásban - emelték ki. "Az Erasmus és a Horizont program nem politikai furkósbot! El a kezekkel a magyar egyetemektől!"- fogalmaztak.



A "dollárbaloldal" a teljes nemzeti önfeladás pártján, "aprópénzért árusítja ki" saját magát és magyar nemzeti érdeket, és már az sem érdekli őket, hogy ez a saját választóik számára is nyilvánvaló - szerepel a nyilatkozatban, megjegyezve: "jövőre két választáson egy időben dönthetünk a sorsunkról".



Az európai parlamenti választáson olyan képviselőket kell küldeni Brüsszelbe, akik kiállnak az azonnali béke és az erős nemzetek, erős Európája mellett - hívták fel a figyelmet. Az Európai Unió az európai népek szolgálatára, nem az uniós bürokrácia és nagyhatalmak kiszolgálására jött létre. "Vissza kell szereznünk Európát!" - írták.

"Meg kell védenünk és vissza kell szereznünk az önkormányzatainkat is. Nem bízhatjuk saját településeink irányítását olyan politikusokra, akiket kilóra meg lehet vásárolni", bújjanak azok bármilyen színű együttműködés vagy épp civil köpönyeg alá. Ezek az emberek mind ahhoz a külföldről finanszírozott "dollárbaloldalhoz" tartoznak, akik pénzért azt teszik, amit a finanszírozóik kérnek tőlük - fogalmaztak.



MTI