Izraeli-palesztin - Antiszemitizmussal vádolták meg a francia baloldalt

2023. október 8. 17:52

Antiszemitizmussal vádolta meg Elisabeth Borne francia miniszterelnök vasárnap a Jean-Luc Mélenchon vezette radikális baloldali Lázadó Franciaországot (LFI), amely a többi francia párttal ellentétben - amelyek egyértelműen és határozottan elítélték a Hamász palesztin iszlamista szervezet Izrael elleni támadásait - sokak szerint úgy próbálta meg igazolni az erőszakot, hogy egyszerre ítélte el a palesztin iszlamista mozgalmat és az izraeli "gyarmatosítást".

A radikális baloldal szombati közleményében úgy fogalmazott, hogy "a palesztin erőknek a Hamász által vezetett fegyveres offenzívája a Gázai övezetben, Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben folytatott izraeli megszállási politika fokozódásának körülményei között történik".



A párt vezetője, Jean-Luc Mélenchon - kerülve az egyértelmű állásfoglalást - úgy vélte, hogy "az Izrael és a Gázai övezet ellen elkövetett erőszak egyetlen dolgot bizonyít: az erőszak kizárólag erőszakot szül". "Elborzadva gondolunk és együttérzünk ennek az egésznek valamennyi kétségbeesett áldozatával. Tűzszünetet kell kötni" - írta az ellenzéki politikus az X platformon (korábban Twitter). Ezt az álláspontot Louis Boyard, az LFI nemzetgyűlési képviselője is megerősítette, aki szerint "Franciaország túl sokáig szemet hunyt a gyarmatosítás és a kegyetlenkedések felett Palesztinában".



A radikális baloldalon kívül a francia politikai élet minden pártja és szereplője egyértelműen elítélte az Európai Unióban terrorszervezetnek nyilvánított Hamász támadásait.



Elsőként Emmanuel Macron elnök szombaton jelezte, hogy "határozottan elítéli a jelenleg is tartó terrortámadásokat Izraelben", és "teljes szolidaritását" fejezte ki az áldozatokkal. Párizs továbbá "megerősítette a terrorizmus teljes elutasítását, és kifejezte, hogy ragaszkodik Izrael biztonságához".



Elisabeth Borne kormányfő vasárnap a BFM hírtelevíziónak adott interjúban kiemelte, hogy a "Lázadó Franciaország álláspontja jól ismert, sok kétértelműséggel és anticionizmussal, amely időnként az antiszemitizmus egy formáját rejti magában". "A szélsőbaloldalon a verbális erőszak szándékos, ahogy a káosz előidézése is" - mondta a miniszterelnök.



A Lázadó Franciaországból Francois Ruffin képviselő, a 2027-es elnökválasztás egyik potenciális baloldali jelöltje viszont azzal tűnt ki párttársai közül, hogy "teljes mértékben elítélte a Hamász támadását".



A baloldalon egyébként a szocialisták és a Zöldek is egyértelműen elítélték a Hamász offenzíváját, hasonlóan minden jobboldali párthoz.



"A Hamász terrorista csoport izraeli terület elleni csapásai elfogadhatatlan háborús cselekményt jelentenek, amely minden egyes nappal távolabb visz a béke reményétől. Ezekben a nehéz órákban minden eddiginél inkább az izraeli demokrácia oldalán állunk" - írta Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés nemzetgyűlési frakcióvezetője az X-en.

MTI