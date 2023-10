NB I – Sztankovics is blamálta magát a Groupamában

2023. október 8. 18:49

Máté Csaba, a Fradi előző vezetőedzője a Felcsút ellen szenvedett vereséget a Groupamában. Ez is megkönnyítette elküldését, noha kilenc mérkőzést megnyert. Most az új edző, Szankovics is blamálta magát az Üllői úton. Kétgólos hátrányból mentett pontot a Debrecen a címvédő és listavezető Ferencváros otthonában a labdarúgó NB I kilencedik fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

Az FTC ezzel a 2-2-es döntetlennel minden versenysorozatot figyelembe véve már 12 mérkőzés óta veretlen, a debreceniek pedig három vereség után szereztek pontot a bajnokságban.

NB I, 9. forduló:

Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 2-2 (2-1)

Groupama Aréna, 12 793 néző, v.: Farkas

gólszerzők: Marquinhos (1.), S. Mmaee (18.), illetve Vajda B. (45+4.), Domingues (64.)

kiállítva: Lisztes (94.)

sárga lap: Abu Fani (36.), Mmaee (37.), Wingo (52.), Pesic (87.), Lisztes (93. és 94.), illetve Ojediran (11.), Bárány (57.), Romanchuk (78.), Bévárdi (85.)

Ferencváros:

Dibusz - Makreckis (Botka, 46.), S. Mmaee (Cissé, 46.), Wingo, Ramírez - Ben Romdhane (Pesic, 69.), Sigér - Marquinhos (Lisztes, 69.), Abu Fani, Zachariassen (Owusu, 82.) - Varga

Debrecen:

Megyeri - Baranyai (Bévárdi, 46.), Kusnyír, Romancsuk, Ferenczi - Loncar, Ojediran - Vajda (Szécsi, 46.), Dzsudzsák (Tuboly, 90.), Domingues (Kiziridisz, 81.) - Bárány (Majdevac, 72.)

A kezdőrúgást követően Varga csúsztatta fejjel a labdát Marquinhos elé, aki azonnal be is bólintotta azt a debreceni kapuba, így a zöld-fehéreknek mindössze 16 másodpercre volt szükségük ahhoz, hogy hazai pályán megszerezzék a vezetést. A folytatásban is nagy iramot diktált a Ferencváros, Abu Fani bombáját a 18. percben Megyeri még szögletre mentette, de a sarokrúgásból beívelt labdát ismét Varga csúsztatta tovább, a felpattanó labdát a debreceni hálóőr Mmaee-hoz öklözte, aki tíz méterről fejjel ívelt a léc alá. Nem sokkal később Dibusz bravúrral védte Bárány kísérletét, aki négy méterről próbálkozott. Az első félidő hajrájában aztán Romancsuk szerzett labdát, amit majdnem az alapvonalról emelt át a túloldalra, ezt Domingues fejelte Vajda elé, aki öt méterről már nem hibázott, így szépített a Debrecen.

A szünet után a vendégek kerültek helyzetbe, de Dibusz ismét bravúrral hárított. Valamivel később Sigér elhibázott passzából a DVSC vezethetett ellentámadást, Domingues pedig egy csel után 13 méterről lőtt a hálóba, így egyenlített a Debrecen. A meccs végén mindkét csapatnak adódtak helyzetei, de gólok helyett már csak sárga lapokat szereztek a játékosok, sőt, Lisztes két percen belül kettőt is begyűjtött, így a 94. percben kénytelen volt elhagyni a pályát. Ezt követően a játékvezető azonnal lefújta a feszült hangulatban véget érő mérkőzést.

MTI; Gondola