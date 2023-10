Új világcsúcsot állított fel a McLaren Katarban

2023. október 9. 12:53

Új rekordot állított fel a McLaren Katarban: mostantól ők tartják a hivatalos kerékcserecsúcsot! A gumigondok miatt hozott FIA-döntésnek hála sok lehetőségük volt az F1-es csapatoknak a Katari Nagydíj vasárnapján bizonyítani, hogy mit tudnak a kerékcseréknél. Minden versenyzőnek legalább három kiállás volt a kötelező, és a sajátos taktikai helyzetben egyáltalán nem volt mindegy, ki milyen gyorsan dolgozik a garázs előtt. Miközben az ezen területen (is) etalonnak számító Red Bull Max Verstappen utolsó kiállásakor bakizott egy kicsit, a McLaren óraműpontossággal dolgozott a szervizeléseknél, aminek egy új világcsúcs lett az eredménye. A csodacserére a verseny 27. körében Lando Norrisnál került sor. A stopper kereken 1,80 másodpercnél állt meg, amivel a wokingiak nemcsak a 18 colos éra legjobb cseréjét tudhatják magukénak, de a Red Bull 2019-ben felállított eddigi rekordját is túlszárnyalták 0,02 másodperccel. Az eredmény azért is figyelemreméltó, mert a cserék a 2022-ben debütált nagyobb és nehezebb, tárcsával ellátott kerekek miatt eleve lassultak, de azért is, mert az FIA 2021 második félévben ellehetetlenítette bizonyos automatizmusok, szenzoros megoldások alkalmazását.

A McLaren sportigazgatója, Randy Singh büszkén posztolta közösségi oldalán az új rekordjukat. „Világcsúcs! A sok edzés, erőfeszítés, verejték, elemzés, gyakorlás, amit a boxcsapat produkált, és ami a két másodperc alatti cserénknél megmutatkozott, hihetetlen! Szép munka, boxcsapat! Zúztatok!” – írta a szakember.

A Red Bull 2019 óta számított rekordernek, abban az évben háromszor is javított a csúcson. Az első 2 másodperc alatti cserét is ők jegyezték, még 2013-ban Austinban Mark Webbernél, az akkor még kisebb méretű kerekekkel. Ezt az 1,923 másodperces rekordot 2016-ban a Williams szárnyalta túl. A gumik mérete 2017-ben nőtt meg (az autókéval együtt).

