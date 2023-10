Kék bolygó – Az akkumulátorgyárak is lehetnek zöldek

2023. október 9. 15:25

Az akkumulátorgyárakat zölddé lehet tenni, vízfelhasználásuk megoldható zárt rendszerben – mondta Borsos Krisztina, a Hidrofilt Kft. ügyvezető igazgatója Áder János korábbi köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában, amely a legnépszerűbb videómegosztón is megtekinthető.

A szakember elmondta: a szennyezett vizet megtisztítják, így az üzem vízzel nem bocsát ki szennyezést, mi több, a felhasznált víz egy részét vissza is tudják forgatni. Áder János, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke hozzátette: ennek köszönhetően a természetes vízbázisokat nem terheli az akkumulátorgyár, és nem is szennyezi a környezetet. Borsos Krisztina elmondta: több nyugat-európai cég már a felhasznált víz 90 százalékát visszaforgatja, újrahasznosítja. Áder János kérdésére a szakember megerősítette: a debreceni akkumulátorgyárban is megépíthető a környezetet és ivóvízbázist kímélő körforgásos zárt vízrendszer.

Borsos Krisztina a Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.-ről elmondta: vízkezelő rendszerek tervezésével, kiépítésével, karbantartásával, üzemeltetésével foglalkoznak. A Hidrofilt Kft.-t 1990-ben alapították egy garázsban, de ma már Európa 10 legnagyobb vízkezelő rendszereket üzemeltető cége között van. 180 embert foglalkoztat, harmaduk mérnök, dolgoztak a paksi atomerőműben, a Mol százhalombattai üzemében, gyógyszergyárakban, élelmiszeriparban és a Mercedes gyárában. Magyarországon másfél, világszerte 2,7 millió embernek szolgáltatnak ivóvizet a kft. berendezései, rendszerei.

Külföldön is elismert a cég, bevételeinek harmada már a lengyel piacról származik, a legnagyobb lengyel szénerőműben magyar technológiát üzemeltetnek magyar szakemberek. E mellett Németországban, Portugáliában, Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben, Peruban, Ecuadorban, Irakban, Jordániában és Mexikóban is vannak partnerei a cégnek. Tunéziában pedig konténeres tengervízből állítanak elő sótalanítással ivóvizet.

Áder János kiemelte, mennyire fontos a fenntartható fejlődés, fenntartható gazdaság, hogy ne éljük fel ma azokat az erőforrásokat, amikre a gyerekeinknek szüksége lesz holnap. A Hidrofilt kft. ügyvezető igazgatója elmondta: zárt rendszereikben a vizet tisztitás után teljes mértékben visszaforgatják ipari felhasználásra, és egyes szennyezőanyagokat is újrahasznosítanak. A Mol százhalombattai üzemében például a gumibitumen előállítása során az olajat távolítják el a vízből. Áder János hozzátette: a gumibitumen az autógumi újrahasznosítása aszfaltként.

A Hidrofilt Kft. részt vett az Áder János alapítványa által szervezett Planet Budapest 2023 Fenntarthatósági Expo és Élményprogram rendezvényen. Borsos Krisztina elmondta, hogy a kiállításon be tudták mutatni az új fejlesztéseiket, ráadásul több külföldi érdeklődő is megkereste a Hidrofilt Kft.-t.

MTI