Izraelben legkevesebb kilenc amerikai halálos áldozatról tudnak

2023. október 9. 20:06

Hétfőig kilenc amerikai halálos áldozatát találták meg a Hamász radikális palesztin szervezet Izrael elleni fegyveres támadásának - közölte hétfőn a washingtoni Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsa.

Az amerikai kormány szombat óta első alkalommal adott ki hivatalos közleményt a konfliktus amerikai érintettjeinek számáról. A közlés szerint Washington továbbra is szorosan együttműködik az izraeli hatóságokkal.



Matthew Miller, a külügyminisztérium szóvivője hétfőn közölte, hogy felvették a kapcsolatot az életüket vesztők hozzátartozóival, és minden konzuli segítséget megadnak nekik. Hozzátette, hogy az izraeli partnerekkel együttműködve próbálják megtalálni a háborús konfliktus közepette eltűnt amerikaiakat, illetve információhoz jutni sorsukról.



Jon Finer, a Fehér Ház helyettes nemzetbiztonsági tanácsadója hétfőn egy interjúban úgy fogalmazott: minden erejükkel azon vannak, hogy kiderüljön: vannak-e amerikaiak a terroristák fogságában.



Megismételte: nincs bizonyíték arra, hogy a Hamász támadásának kivitelezését Irán közvetlenül támogatta volna. Viszont hozzátette, hogy Irán közvetetten felelős a történtekért, hiszen az elmúlt évtizedekben aktív támogatást nyújtott a palesztin fegyveres szervezetnek, katonai kiképzés, fegyverszállítás és finanszírozás formájában.



Amerikai kormányzati források hétfőn arról is beszámoltak: Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap világossá tette Joe Biden amerikai elnök számára telefonbeszélgetésük során, hogy nincs más választása, mint szárazföldi csapatokat küldeni a Gázai övezetbe. Sajtójelentések szerint az izraeli kormányfő azt is kifejtette az amerikai elnöknek, hogy a történtek után az izraeli-palesztin tárgyalások lekerültek a napirendről, és országa nem mutathat gyengeséget, az ingatag Közel-Keleten erőt kell felmutatnia.



A szenátus többségi vezetője, Chuck Schumer hétfőn Pekingben csalódottságát fejezte ki az izraeli eseményekre adott hivatalos kínai reakció miatt. Az amerikai politikus küldöttség élé tartózkodik a kínai fővárosban, ahol találkozott a kínai külügyminiszterrel is.



Chuck Schumer úgy fogalmazott: minden tisztelettel, de csalódottságának kell hangot adnia amiatt, hogy a kínai kormány nem fejezett ki együttérzést az izraeli emberekkel.



A kínai külügyminisztérium szóvivője az amerikai kritika nyomán kiadott közleményben tűzszünetet sürgetett, és szomorúságát hangoztatta a konfliktus minden polgári áldozata miatt.



MTI