Lengyel pártok elutasították a migrációs EU-paktumot

2023. október 9. 21:51

A jelenleg kormányzó Jog és Igazságosság és az ellenzéki Konföderáció szószólói elutasították a migránsok elosztását tartalmazó európai uniós migrációs paktumot abban a tévévitában, amelyet az október 15-i lengyel parlamenti választások előtt szervezett hétfőn a lengyel közszolgálati televízió (TVP).

A választási kampány hajrájában megtartott vitában a választásokon induló öt tömörülés vett részt. A jelenlegi kormánykoalíciót 2015 óta, két kormányzati cikluson át vezető Jog és Igazságosság (PiS) pártot a tévévitában Mateusz Morawiecki kormányfő képviselte.



A fő ellenzéki párt, a Polgári Platform (PO) nevében Donald Tusk pártelnök, volt lengyel kormányfő szerepelt.



A résztvevők a nemzeti vagyon privatizációját, a nyugdíjkorhatár emelését, a biztonságot, a foglalkoztatottságot, valamint a társadalompolitikát érintő kérdéskörökre válaszoltak.



Az első kérdés a migrációra, az uniós elosztási kvótákra vonatkozott. Tusk a válaszra megszabott időt a PiS elnökét, Jaroslaw Kaczynskit érintő bírálatra szánta, "a jelenlegi legnagyobb migrációs botrányról" beszélt. A lengyel kormány képviselői még szeptemberben közölték: ügyészségi eljárás indult 268 vízumkérelem korrupciógyanús elbírálása miatt.



Morawiecki válaszában felidézte: a múlt pénteki nem hivatalos EU-csúcson "kemény vétót" emelt az illegális bevándorlás ellen. "Tusk pártja az unióban már befogadja a migrációs paktumot" - utalt a kormányfő az Európai Néppárt álláspontjára.



A PiS politikusa arra is emlékeztetett: vasárnap a választásokkal együtt népszavazást tartanak, melynek egyik kérdése éppen a paktumról szól.



A nemzeti és újliberális pártokat is egyesítő Konföderáció (Konfederacja) nevében felszólaló Krzysztof Bosak kijelentette: el kell utasítani az uniós csomagot, amely arra kényszeríti Lengyelországot, hogy befogadja "a menekültként beállított illegális bevándorlókat". Az ellenzéki politikus egyúttal azzal vádolta a Morawiecki-kormányt, hogy "ellenőrizetlen módon fogad be gazdasági migránsokat".



A Harmadik Út nevű, a Lengyel Parasztpártból (PSL) és a Lengyelország 2050 nevű pártból álló tömb nevében ez utóbbi tömörülés vezetője, Szymon Holownia beszélt. A volt elnökjelölt kijelentette: "senki sem kényszeríthet rá minket, hogy akaratunk ellenére befogadjunk menekülteket vagy migránsokat".



Az Új Baloldal (Nowa Lewica) nevű tömörülés alelnöke, Joanna Scheuring-Wielgus a kanadai példát említette válaszában. "Kanada minden évben megszabja a befogadható személyek számát" - tette hozzá.



A vita idején a TVP székháza előtt a pártok támogatói vonultak fel. A zászlókat lengető, jelszavakat skandáló csoportokat rendőrök választották el egymástól.



Az októberben végzett nyolc felmérés alapján a PiS a szavazatok 35-37 százalékát kapná, ha most tartanák a választásokat. A PO vezette Polgári Koalíció 28-31 százalékra számíthatna.



Bejutna a parlamentbe még az Új Baloldal (9-11 százalék), valamint a Konföderáció (8-10 százalék). A Harmadik Út támogatottsága a koalíciók számára meghatározott nyolcszázalékos bejutási küszöb határán mozog. A küszöb alatt maradna a Független Önkormányzatok (BP) nevű, 3 százalékos támogatottsággal rendelkező tömörülés.



MTI