Bűnözőkhöz kerültek az Ukrajnának ajándékozott NATO-fegyverek

2023. október 9. 23:00

Maria Zakharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője szemelvényeket tett közzé a Telegram csatornáján az orosz fél többszöri felhívásáról, amelyeket a nemzetközi közösséghez intézett a Nyugat által Kijevnek szállított fegyverek feketepiaci megjelenése miatt.

Zaharova – tolonews

"Másfél éve beszéltem az orosz külügyminisztérium hivatalos tájékoztatóin arról, hogy a NATO, elsősorban a Zelenszkij ukrán elnöknek szállított amerikai fegyverek hogyan terjednek a feketepiacon" - mutatott rá Zaharova. "Megemlítettem az okot is - az ukrajnai korrupciót és a Washington és Kijev közötti korrupciós rendszert. Beszéltem, figyelmeztettem, kértem a világmédiát, hogy figyeljenek rá."

"Kérdezze meg a Bloomberget, a The New York Times-t, a Wall Street Journalt, a Politicót, valamint az Associated Press-t, a BBC-t és másokat, hányszor idézték az adatainkat, vagy végeztek vizsgálatokat azok alapján. Mondom: egyszer sem" - jelezte a szóvivő.

A diplomata felhívta a figyelmet e fegyverek minden kontinensen való elterjedésére, illetve arra, hogy a szervezett bűnözés és a radikálisok kezébe kerültek.

tass.com