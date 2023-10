Orbán Viktor Georgiába indult hivatalos látogatásra

2023. október 10. 11:51

Orbán Viktor miniszterelnök Georgiába (Grúzia) utazott, hogy részt vegyen az első magyar-georgiai közös kormányülésen; a legfőbb téma a gazdasági kapcsolatok fejlesztése és az energiabiztonság lesz - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor a kétnapos program során kétoldalú megbeszélést is folytat Irakli Garibasvili georgiai kormányfővel.



A magyar és a georgiai kormány együttes üléséről a georgiai kormányfő tavaly októberi magyarországi hivatalos látogatása során született döntés, a két miniszterelnök ekkor írta alá a stratégiai partnerségi megállapodást is - emlékeztetett Havasi Bertalan.



A közös kormányülés során ezúttal várhatóan öt kétoldalú megállapodást írnak alá.



A tárgyalásokon a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése mellett kiemelt téma lesz a "Zöld Energiafolyosó - Black Sea Submarine Cable" projekt is, ennek lényege, hogy magyar-román-georgiai-azeri együttműködés révén a jövőben lehetővé válik azeri zöld energia Magyarországra szállítása - tette hozzá a sajtófőnök.



MTI