A rendőrgyilkosnak „megváltozott a világnézete"...

2023. október 10. 13:45

Részben beismerte tettét az újbudai rendőrgyilkossággal vádolt férfi kedden megkezdődött perében a Fővárosi Törvényszéken.

Az előkészítő ülésen ismertetett vádirat szerint január 12-én este a hatóság riasztást kapott Újbuda egyik társasházából, e szerint az egyik lakó zavartan viselkedett, betörte szomszédja ajtaját. A vádlott maga is hívta a rendőrséget, és a kiérkező járőröknek azt mondta: furcsa zajokat észlelt a szomszédból, ezért aggódni kezdett az ott lakó idős nőért. A rendőrök közölték vele, hogy a történtek - az ajtó betörése - miatt ellene folytatnak eljárást, és beviszik a kerületi kapitányságra. A járőrök észlelték, hogy a férfinél van egy nagyobb kés, amelyet átadott nekik, ám amikor meg akarták bilincselni, dulakodni kezdett, visszaszerezte a kést, és azzal több rendőrt is súlyosan megsebesített, közülük Baumann Péter főtörzsőrmester a kórházban belehalt sérüléseibe.



A vádirat szerint a férfi a vádbeli cselekmény elkövetésekor paranoid pszichózisban szenvedett, üldöztetéses, megfigyeltetéses téveszméi voltak.



Az orvosszakértők szerint a szúrások intenzitása és helye miatt több rendőrnél is fennállt a közvetlen életveszély lehetősége. Az ügyész hangsúlyozta, hogy a férfi már a történtek előtt is paranoid tüneteket mutatott, üldözéses képzetei voltak, ezért többször viselkedett erőszakosan vagy zaklató jelleggel, és rendszeresen fogyasztott drogokat.



A vádlott az előkészítő ülésen részben beismerte tettét, azt azonban tagadta, hogy szándékosan okozta az egyik rendőr halálát. Szerinte a dulakodás elfajult, így tragédia lett a vége. A vádlott vitatta felelősségének mértékét, véleménye szerint a rendőrök több hibát vétettek, és ez vezethetett a történtekhez. Ugyanakkor a vádlott sajnálatát fejezte ki.



Bírói kérdésre a vádlott elmondta: paranoid tünetekkel küzd, melyek befolyásolhatták viselkedését, azok és a drogok miatt érezhette úgy, hogy állandóan követik, megfigyelik. A vádlottat letartóztatása óta az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben (IMEI) kezelik. A keddi tárgyaláson azt mondta: az IMEI-ben tisztult a tudata, "megváltozott a világnézete".



Az ügyészség júliusban emelt vádat a férfi ellen több hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt, ami akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is sújtható.



A büntetőper decemberben folytatódik a Fővárosi Törvényszéken.



MTI