Nemzeti egységkormány alakításával bízták meg Netanjahut

2023. október 10. 15:05

Az izraeli kormánykoalícióban részt vevő jobboldali és ultraortodox pártok vezetői nemzeti vészhelyzeti egységkormány megalakításával bízták meg Benjámin Netanjahu miniszterelnököt keddi tárgyalásukon - jelentette a közszolgálati rádió.

A koalíció pártjainak vezetői egyhangúlag beleegyeztek a vészhelyzeti nemzeti egységkormány felállításába, és megbízták Netanjahut a nagykoalíció létrehozásával. A jobboldali Zsidó Erő nevű pártot vezető Itamár Bengvír nemzetvédelmi miniszter ugyanakkor tiltakozott az ellen, hogy az új pártok belépésével átalakítsák a biztonságpolitikai kabinetet.



Korábban a közvélemény-kutatások szerint már hónapok óta az ország legnépszerűbb pártjának számító, Beni Ganz vezette centrista Nemzeti Tábor nevű párt kifejezte szándékát a csatlakozásra. Nem kértek miniszteri tárcákat, de a katonai lépésekbe történő érdemi beleszólás érdekében új biztonságpolitikai kabinet felállítását sürgették részvételükkel.



Gideon Szaár, a Nemzeti Tábor egyik vezetője a katonai rádiónak kedd reggel azt mondta, hogy a vészhelyzeti kormány felállítása Netanjahutól függ. "Az első naptól fogva hangsúlyoztuk háborús készenlétünket, nem szabtunk feltételeket, és nem kértünk semmit, csak hogy lehetőségünk legyen befolyásolni a háborús döntéshozatali folyamatokat, és ehhez ragaszkodunk. Ha nincs rá készség, akkor nem fog megtörténni, és ebben az esetben kívülről adunk garanciákat a kormánynak" - mondta Szaár.



A másik centrista párt, a Van Jövő (Jes Atíd) frakciójának egyik vezetője hétfőn azt közölte, hogy csak akkor lépnek be a háborús koalícióba, ha Netanjahu időlegesen elveszi Bengvírtől a nemzetbiztonsági, Becalel Szmotricstól pedig a védelmi tárcát. Korábban azt is követelték, hogy Bengvír és Szmotrics ne lehessenek a kormány tagjai, de ettől a feltételtől elálltak.



Avigdor Liberman, a jobboldali, ellenzéki Izrael a Hazánk párt elnöke hétfőn azt közölte, hogy csak akkor lépnek be az egységkormányba, ha a miniszterelnök a kamerák elé állva egyértelműen kijelenti, hogy célja a Hamász felszámolása, vezetőinek kiiktatása, és véget vet a velük kötött megállapodások korszakának. "Enélkül nincs értelme csatlakozni, nem szolgálunk fügefalevélként"- tette hozzá.



MTI