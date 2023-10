Trianon-folyamat

2023. október 10. 20:12

Közigazgatásilag véglegesen Neamt megyéhez tartozik az egyik legnagyobb erdélyi természeti látványosság, a Békás-szoros, miután a Marosvásárhelyi Ítélőtábla elutasította a Hargita megyei önkormányzat fellebbezését a székelyföldi és moldvai megye közötti határperben - írta kedden a Székelyhon.ro.

maszol

A székelyföldi hírportál beszámolója szerint a Marosvásárhelyi Ítélőtábla jogerős döntésével helybenhagyta a Hargita Megyei Törvényszék korábbi elsőfokú ítéletét, elutasítva a székelyföldi megye önkormányzatának fellebbezését.



A Hargita megyei önkormányzat másodszor próbálta bíróság által módosíttatni a Hargita és Neamt megye közötti határt, azt próbálva elérni, hogy a Békás-szoros közigazgatásilag ismét a székelyföldi megye része legyen.



A hírportál emlékeztetett, hogy a korábbi per több mint tíz évig tartott, és végül a moldvai önkormányzat számára végződött kedvezően.



A Ploiesti-i Ítélőtábla 2020-ban utasította el jogerősen a Hargita megyei és a gyergyószentmiklósi önkormányzat keresetét, melyben a Gyergyószentmiklós és a Neamt megyei Almásmező község közötti megyehatár 1998-ban készült jegyzőkönyvének érvénytelenítését kérte. A rendkívüli jogorvoslati kérelem is hasonló eredménnyel végződött - írták.



A lap emlékeztet, hogy a székelyföldi megye önkormányzata 2022-ben újabb bírósági eljárást indított az ügyben a Hargita Megyei Törvényszéken, arra hivatkozva, hogy az említett jegyzőkönyvben megállapított határ nem azonos a romániai közigazgatási határokról szóló 1968-as törvényben szereplővel. A székelyföldi érvelés szerint mivel ez megyehatár is, a határt kijelölő bizottságban az érintett megyei önkormányzatok képviselőinek is helyet kellett volna kapniuk.



A Hargita Megyei Törvényszék áprilisban kihirdetett ítéletében elutasította a kérést azzal az indokkal, hogy elkésett, illetve már korábban született róla bírósági ítélet. A döntést mostani jogerős ítéletében a Marosvásárhelyi Ítélőtábla is megerősítette.



A Székelyföld egyik legnagyobb látványosságának számító Békás-szoros egy tektonikus eredetű szurdokvölgy a Hagymás-hegységben. 1971-ben védetté nyilvánították, jelenleg a Békás-szoros - Nagyhagymás Nemzeti Park része, mely az egyetlen székelyföldi nemzeti park.



Hargita megye turisztikai gyűjtőportálja, a Visitharghita.ro szerint a szoros 1600 hektáros kisebb része Neamt, míg mintegy 2100 hektáros nagyobb része Hargita megye területén van. Számos természeti látványosság is van a térségében, mint a Gyilkos-tó, a Nagy-Hagymás vagy az Egyes-kő.

MTI