Stoltenberg az arányosságra figyelmezteti Izraelt

2023. október 11. 21:45

Izraelnek joga van megvédeni magát, hiszen hétvégén terrortámadás érte az országot, amelyben sok civil meghalt, viszont a NATO elvárja, hogy az atrocitásokra adott válaszlépések arányosak legyenek - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a szövetség védelmi miniszterei tanácskozásának első napját lezáró szerda esti sajtótájékoztatóján.

Felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a konfliktus folytatódása során meg kell akadályozni az ártatlan civil életek elvesztését. Stoltenberg arra is figyelmeztette az Izraellel szemben ellenséges nemzeteket és szervezeteket, hogy ne próbálják saját javukra kihasználni a kialakult helyzetet.



Stoltenberg az ukrajnai háborúval kapcsolatban elmondta: Oroszország fokozza az ukrán infrastruktúra elleni támadásait, és ismét arra készül, hogy a telet háborús fegyverként használja fel. "Ezért most is nagyon fontos, hogy fokozzuk és fenntartsuk Ukrajnának nyújtott támogatásunkat" - mutatott rá.



Üdvözölte Belgium és Dánia bejelentését miszerint F-16-os repülőgépeket fognak szállítani Ukrajnának, továbbá azt, hogy Kanada több tízmillió dollár értékben adományoz téli ruházatot és felszerelést. Méltatta továbbá Németország egymilliárd eurós csomagját, amelynek középpontjában a Patriot és az IRIS-T légvédelmi rendszerek állnak.



"Az Egyesült Királyság több mint 100 millió eurót ajánl fel további légvédelmi és aknamentesítő berendezésekre. Az Egyesült Államok pedig több mint 200 millió dollár értékben biztosít légvédelmi, tüzérségi és rakétalőszereket" - taglalta.



Stoltenberg elmondta, hogy a szövetségesek megállapodtak egy olyan programban, amelynek célja, hogy Ukrajna fegyveres erői teljes mértékben kompatibilissá váljanak leendő NATO-szövetségeséivel. Elismerését fejezte ki azért is, hogy Ukrajna még Oroszország brutális háborúja közepette is folyamatosan küzd a korrupció ellen.



Megerősítette, hogy NATO fokozni fogja a támogatást, hogy segítsen Ukrajnának átvészelni egy újabb nehéz telet. "Ez magában foglalja a megfelelő ruházatokat a hideg időjárás ellen, az aknamentesítési képességek növelését, a fűtőanyag-ellátást és orvosi felszerelések szállítását. Ez segíteni fogja a bátor ukrán erőket abban, hogy átvészeljék a hideget" - jelentette ki.



Stoltenberg kitért arra is, hogy Oroszország bejelentette: törvénytervezetet készít elő a nukleáris kísérletek betiltásáról szóló szerződés visszavonására. Véleménye szerint ez azt mutatja, hogy a Kreml "nem tiszteli és folyamatosan figyelmen kívül hagyja nemzetközi kötelezettségvállalásait, és vakmerősége veszélyezteti a nukleáris robbanószerkezetek tesztelése elleni globális normákat".



Vlagyimir Putyin orosz elnök nukleáris zsarolással próbál megfélemlíteni minket, nukleáris retorikájával próbálja megakadályozni a NATO-szövetségeseket abban, hogy támogassák Ukrajnát, de nem fog sikerrel járni" - hangoztatta.



Kijelentette, hogy a NATO továbbra is nagyon szorosan figyelemmel kíséri, hogy mit lép Moszkva e téren, de megjegyezte, hogy az atlanti szövetség egyelőre nem lát változást Oroszország nukleáris magatartásában.



ban \ ksb \ kvs

MTI