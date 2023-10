Cseh-szlovák határ

2023. október 11. 22:56

Húsz nappal, november 2-ig meghosszabbította a cseh kormány szerdán a cseh-szlovák határ ellenőrzését.

Vít Rakusan kormányfőhelyettes, belügyminiszter szerint az eredetileg tíz napra bevezetett, és október 13-án lejáró intézkedés, egyelőre nem vezetett a helyzet javulásához, ezért szükség van az ellenőrzések folytatására.



A véletlenszerű határellenőrzéseket a csehek az illegális migránsok számának emelkedése miatt vezették be a lengyel és az osztrák kormánnyal egyeztetve.



Vít Rakusan kijelentette: miután a lengyelek és az osztrákok az ellenőrzések folytatása mellett döntöttek, Prágának sincs más lehetősége.



"Nem szeretnénk, hogy Csehország mintegy ösztönözze a migránsokat, hogy rajta keresztül próbálkozzanak Nyugatra jutni, ezért mi is húsz nappal meghosszabbítjuk az határellenőrzéseket" - indokolta az intézkedést a cseh belügyi tárca vezetője.



Csehország tavaly szeptembertől idén február elejéig már ellenőrizte a szlovák határt a migránsok megnövekedett száma miatt. Miután a helyzet normalizálódott, az intézkedést, amely komoly bírálatokat váltott ki a szlovák kormány részéről, Prága megszüntette.



Rakusan szerint az elmúlt tíz napban a csehek összesen 43 749 személyt ellenőriztek a szlovák határon és 283 illegális migránst szűrtek ki. A rendőrök 12 embercsempészt is őrizetbe vettek, akik ellen büntetőeljárást indítanak. A visszaállított határellenőrzések eddig 53,4 millió korona (854,4 millió forint) pluszkiadást jelentettek a belügyminisztériumnak - mondta a miniszter.



Korábbi közlés szerint a cseh-szlovák határon 27 határátkelő van, közülük 17 közúti, hét vasúti, három pedig folyami határátkelő.

