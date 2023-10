Gyűlöletworkshopot tart a dollárbaloldal Budapesten

2023. október 12. 00:21

A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője a dollárbaloldal, a Soros-hálózat és az európai baloldali liberális elit gyűlöletworkshopjaként értékelte szerdai sajtótájékoztatóján a Budapest Fórum 2023 konferenciát, amelyet a Political Capital, a CEU Demokrácia Intézet és a Fővárosi Önkormányzat rendez a fővárosban.

Deutsch Tamás újságíróknak azt mondta: a szerdán kezdődött kétnapos konferencia valójában "a politikai szponzorok és a politikai szponzoráltak" találkozója, ahol azok fogalmaznak meg a "gyűlölet hangján mindenféle durvaságokat" a szuverenista magyarokkal és lengyelekkel kapcsolatban, akik az elmúlt években Magyarországra "gurítottak" legkevesebb 3 milliárd forintnyi dollárt annak érdekében, hogy számukra kedvező politikai változást érjenek el.



Úgy fogalmazott: a "gyűlöletworkshopon teljes létszámban felsorakoznak a szponzoráltak is", vagyis azok, akiknek a szervezeteihez, kampányához érkezett ezt a forrás. Ide sorolta a "dollárbaloldal politikusait", így Cseh Katalint és Karácsony Gergelyt, és a "dollárbaloldali médiát" is.



Deutsch Tamás - aki a sajtótájékoztatót a konferenciának helyet adó CEU Nádor utcai épülete előtt tartotta - úgy vélte: a tanácskozás helyszíne is szimbolikus, mert a magyar és az európai baloldaltól évek óta azt hallják, hogy a CEU Budapestről "elűzetett".



Arra is felhívta a figyelmet: a konferenciának a "Soros-egyetem" mellett szervezője a Fővárosi Önkormányzat is, amely bár saját elmondása szerint rendkívül súlyos anyagi problémákkal küszködik, érdekes módon erre van pénze.



A Fidesz európai parlamenti delegációvezetője azt pedig "botránynak" nevezte, hogy amikor a "magyar polgárok elsöprő többségének bizalmából megválasztott" kormány tárgyalást kezdeményez az Európai Bizottsággal, akkor az esetek nagy többségében erre nemet mondanak a bizottság tagjai, de amikor a "dollárbaloldali hálózat", a "Soros-hálózat" szervez "gyűlöletworkshopot", akkor személyesen vagy online részt tudnak venni a konferencián.

Hangsúlyozta: Magyarországon a dollárbaloldal szponzorai között ott szerepelnek az európai uniós intézmények, így az Európai Bizottság is, ahonnan a következő időszakban is milliárdos nagyságrendben érkeznek majd kampánypénzek Magyarországra.

Szerinte ezért ez a konferencia is világossá teszi, hogy a következő hetekben, hónapokban a lehető leghatározottabban fel kell lépni az ellen, hogy külföldi kampánypénzeket magyar politikai szereplőkhöz juttassanak, így vásárolva politikai befolyást.

A Political Capital, a CEU Demokrácia Intézet és a Fővárosi Önkormányzat, idén immáron harmadik alkalommal rendezi meg a Budapest Fórumot.



MTI