Európában tömegek antiszemita kijelentéseket tesznek

2023. október 12. 11:19

Félelmetesnek hangzik, hogy Európában tömegek nyilvánosan, súlyosan fenyegető, antiszemita kijelentéseket tesznek - fogalmazott a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Bakondi György azt mondta: az ilyen tömeg jelenléte azt mutatja, hogy az elmúlt években - különösen 2015 óta - az EU súlyosan téves migrációs politikájának hatására sokan érkeztek a kontinensre olyan muszlim vallású emberek, akik Izrael-ellenességben próbálják önmagukat kifejezni.



Ez olyan társadalmi-gazdasági-politikai-ideológiai változásokat és biztonsági kockázatokat hozott Európába, amely korábban nem jellemezte a kontinenst - mutatott rá a belbiztonsági főtanácsadó.



Tájékoztatása szerint a balkáni migrációs útvonalon jelentős, intenzív beáramlás van, az elmúlt egy hónapban legtöbben szíriaiak jöttek, és rögtön a második helyen, tízezernél is többen érkeztek olyanok, akik magukat palesztinnak vallották.



Ha az izraeli-palesztin háború miatt az Egyesült Államok és Egyiptom megegyezik egy humanitárius folyosó nyitásában, onnan Olaszország vagy a balkáni útvonal felé tovább nőhet a migránsok száma - jelezte Bakondi György.



Arra is kitért: a magyar határnál a bandák harcaiban lassan de magabiztosan az Afganisztánban hatalmon levő tálib kormányzat és az Iszlám Állam képviselői irányításuk alá tudják vonni az embercsempészetet, így ők dönthetik el, hogy kik juthatnak be Európába.



Eközben Brüsszel továbbra is humanitárius kérdésként tekint az illegális bevándorlásra, az új migrációs paktum is azt tekinti fő feladatának, hogy a túlzsúfolt beléptetőpontokon - Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban - hatékonyabbá tegye az érkezők szétosztását kötelező kvóták szerint vagy krízishelyzetben központosított uniós döntéssel - ismertette.



Bakondi György szerint fel sem merül az a kérdés, hogy a külső határ megerősítésére, az ellenőrzések hatékonyságának növelésére és a határon túli helyzet figyelemmel kísérésére koncentráljanak.



A belbiztonsági főtanácsadó a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában arról is beszélt: a kormány valamennyi Európába vezető migrációs útvonal történéseit figyeli, új célpontként jelent meg a Kanári-szigetek, ahová hirtelen nagy tömegben több száz fős csoportok érkeznek, hogy onnan a kontinentális Spanyolországba, majd Európa más országaiba jussanak.



MTI