Budapest is házigazdája lesz az olimpiai kvalifikációs sorozatnak

2023. október 12. 16:29

Új, a sportot és a városi kultúrát ötvöző olimpiai kvalifikációs sorozat egyik helyszínéül választotta Budapestet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) végrehajtó bizottsága.

A két állomásból álló selejtező rendkívül fontos lesz a 2024-es párizsi olimpiai részvétel szempontjából a BMX freestyle, a breaktánc, a gördeszka és a sportmászás versenyzői számára - tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) csütörtökön az MTI-t.



Az Olympic Agenda 2020+5 reformprogram egyik kulcsfontosságú projektjének számító olimpiai kvalifikációs sorozat a négy sportág legjobb sportolóit hozza össze egy városi parkban, fesztiválszerű lebonyolításban. A négynapos események a sportot, a művészetet, a zenét és a kultúrát ötvöző olimpiai élményt nyújtanak majd a sportrajongóknak. A sorozat sanghaji viadalát a Huangpu folyó partján rendezik meg 2024. május 16. és 19. között, a budapesti versenyekre pedig június 20-tól 23-ig kerül sor a Ludovika Campuson.



A budapesti zárónap egybeesik az Olimpia Napjával, az ötkarikás mozgalom ünnepével, amelyet minden évben június 23-án tartanak meg, és amely jövőre a 2024-es párizsi kvalifikációs időszak végét is jelenti.



Ezek az események jelentős mérföldkövek lesznek majd a párizsi játékok felé vezető úton a négy sportágban, mert ezekben a kvóták legalább fele Sanghajban és Budapesten talál gazdára 464 versenyző között.

"Az olimpiai kvalifikációs sorozat izgalmas lehetőség a sportolók számára, hogy kijussanak a 2024-es párizsi olimpiára. Nagyvárosok vibráló helyszínein, lelkes szurkolók előtt mutathatják meg tudásukat. Sanghaj és Budapest tökéletesen illeszkedik az olimpiai kvalifikációs sorozat koncepciójába: ideális hátteret biztosít az olimpiai mozgalom új, izgalmas fejezetéhez" - mondta Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke. Hozzátette: "ez a két esemény felejthetetlen olimpiai élményt ígér mind a sportolóknak, mind pedig a szurkolóknak, az pedig, hogy mindez az Olimpia Napján fejeződik be, csak fokozza az ünnepi hangulatot".

A NOB a lebonyolításban szorosan együttműködik a négy nemzetközi sportági szövetséggel, a Nemzetközi Sportmászó Szövetséggel (IFSC), a Nemzetközi Kerékpáros Szövetséggel (UCI), a Nemzetközi Táncsport Szövetséggel (WDF) és a Nemzetközi Gördeszka Szövetséggel (World Skate).

"Az olimpia a világ egyik legnagyobb érdeklődést vonzó sporteseménye, mégis folyamatosan fenn kell tartania a figyelmet, és tennie kell a népszerűsége fenntartásáért, növeléséért" - nyilatkozott a döntés kapcsán Gyulay Zsolt, a MOB elnöke. "A NOB és természetesen a MOB számára is nagyon fontos, hogy megszólítsa a fiatalokat, hogy az olimpiai mozgalom támogatói között tudhassa őket. Ennek egyik eszköze lehet a jövő júniusi olimpiai kvalifikációs esemény, amely újfajta olimpiai élményt kínál majd a sportolóknak és a szurkolóknak is világszerte. Nagy megtiszteltetés, hogy a NOB felkérte Budapestet az eseménysorozat utolsó helyszínéül, hiszem, hogy fővárosunk gyönyörű és méltó hátteret nyújt majd ennek az eseménynek, és hogy a hazai szurkolóknak segít még inkább ráhangolódni az olimpiára. Mindehhez természetesen szükség van a Magyar Olimpiai Bizottság közgyűlésének jóváhagyására és támogatására is, ennek érdekében közgyűlési tájékoztatót hívtunk össze, bízom a tagság támogatásában" - tette hozzá.

Az eseményt várhatóan kiemelt médiaérdeklődés és figyelem - 12-15 ezer látogatót várnak a helyszínre - kíséri majd, hiszen az említett négy sportágban ez az utolsó nagy megmérettetés. A nemzetközi közvetítés és online streaming révén a Budapestről készülő felvételeket több tízmillió néző láthatja világszerte.

"Magyarország számára nagy lehetőség, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozat házigazdája lehet. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság felkérése újabb elismerése annak, hogy hazánk az elmúlt időszakban kiemelkedő színvonalon szervezett meg jelentős nemzetközi sporteseményeket" - hangsúlyozta Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár. -

"A verseny nagyban hozzájárul a hazai sportágfejlesztéshez, ráadásul olyan sportágakról van szó, amelyek nagyon népszerűek a fiatalok körében, így általuk még inkább népszerűsíthetjük a sportolást, a mindennapos testmozgást. A sportért felelős államtitkárság minden szakmai támogatást megad, hogy ismét a legmagasabb színvonalon rendezhessünk meg egy kiemelkedő eseményt és mindenben együttműködünk a Magyar Olimpiai Bizottsággal és a kiemelt nemzetközi sportesemények szervezéséért felelős Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökséggel. Fontos megemlíteni, hogy az olimpiai kvalifikációs sorozat által tovább nő hazánk nemzetközi elismertsége a sportszervezés területén, és bizonyítjuk, hogy a klasszikus értékeink megtartása mellett nyitottak vagyunk az innovációra és a sportpaletta színesítésére" - fűzte hozzá.

A városi sportok már sikerrel szerepeltek a 2021-es tokiói olimpiai játékokon, a 2019-es budapesti World Urban Games-en, valamint a 2018-as Buenos Aires-i ifjúsági olimpiai játékokon, ahol városi parkok szolgáltattak hátteret ezeknek a dinamikus sportágaknak. Ez a koncepció jövőre ismét életre kel Párizs szívében, a Concorde téren.

mti