Petőfi-versek ihlette mesterségesintelligencia-animáció

2023. október 13. 00:16

Petőfi Sándor legnépszerűbb versein és a mesterséges intelligencia adta lehetőségeken alapuló videoanimációval kapcsolódik be a berlini magyar kulturális intézet (Collegium Hungaricum Berlin - CHB) a német főváros egyik legnagyobb szabású őszi rendezvényébe, a Fények Fesztiváljába (Festival of Lights).

A CHB évek óta használja a berlini történelmi belvárosban álló neo-bauhaus stílusú épületének homlokzatát a magyar kultúrát bemutató, közvetítő felületként, amelynek révén ezúttal Szauder Dávid legújabb alkotását tekinthetik meg a környéken sétálók.



A médiaművész az ember és a gép szimbiózisának kérdéskörét járja körül a mesterséges intelligencia által generált animációkkal, amelyekhez Petőfi Sándor legismertebb költeményeit használta fel. Munkája így az irodalom, a képzőművészet és a technológia összjátékaként is felfogható, és nemcsak az írott és a vizuális nyelv találkozásából adódó határtalan lehetőségekbe, hanem az emberi kreativitás lehetséges jövőjébe is betekintést enged.



A szombat este 20 órakor kezdődő program a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatásával a 'Petőfi200' emlékév keretében és a berlini Humboldt Egyetemmel együttműködésben valósul meg - áll az intézet közleményében.



A Fények fesztiválja hagyományosan a berlini ősz leglátványosabb közösségi eseménye. Az idén 19. alkalommal megrendezett tíznapos fesztivál esténkénti vetítéseit 43 helyszínen tartják, a CHB közvetlen környezetében is számos világhírű építményt és épületet festenek meg fénnyel, köztük a Brandenburgi kaput és a Humboldt Egyetem főépületét.



MTI