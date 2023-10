Késő délutántól északnyugaton megnövekszik a felhőzet

2023. október 13. 16:17

Várható időjárás szombat éjfélig: gyengén, helyenként közepesen felhős idő lesz. Hajnalban néhol, elsősorban északkeleten, valamint az Alpokalján köd képződhet.



Szombaton az ország döntő részén derült, gyengén felhős lesz az ég, majd késő délutántól északnyugaton megnövekszik a felhőzet, és ott estétől kisebb eső, zápor is előfordulhat.



A többnyire gyenge vagy mérsékelt déli, délnyugati szelet a Dunántúlon egyre többfelé élénk lökések kísérik. Szombat délutántól pedig egyre nagyobb területen fordul át északnyugatira a szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 23 és 28 fok között várható, de északkeleten kissé alacsonyabb értékek is lehetnek.



MTI