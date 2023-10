A pára- és ködfoltok feloszlása után nagyrészt derült idő várható

2023. október 14. 07:40

Szombaton a pára-, illetve ködfoltok feloszlását követően a nap nagy részében nyugodt, napos idő várható. A késő délutáni, esti óráktól azonban megérkezik az a hidegfront, amely hozza magával az igazi őszi időt.

Várható időjárás az ország területén szombat éjfélig: a pára- és ködfoltok feloszlása után nagyrészt derült idő várható, majd késő délutántól északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott estétől eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél főként hazánk délkeleti felén megélénkül, melyhez olykor erős széllökések is társulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton döntően 23 és 28 fok között várható, de északkeleten kissé alacsonyabb értékek is lehetnek. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.

MTI