Humanitárius folyosón folytatódhat a gázai civilek evakuálása

2023. október 15. 11:03

Izrael humanitárius folyosót nyitott vasárnap a civilek evakuálására az övezet déli részére, a Gáza folyó medrétől délre - közölte Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője vasárnap reggel.

A szóvivő bejelentette, hogy helyi idő szerint délelőtt tíztől déli egy óráig nem fogják támadni az övezet legfontosabb autóútjának számító Szaláh ed-Dín úttól délre eső területeket.



Hagari hangsúlyozta, hogy az izraeli hadsereg lépéseket tesz a palesztinok evakuálására. "A Hamász azt állította, hogy a hadsereg megtámadta a dél felé haladó civil konvojokat, de ez az állításuk nem igaz" - szögezte le, azt vetve egyúttal a Hamász szemére, hogy "cinikusan kihasználja saját állampolgárait".



Jonatan Konrikosz, a hadsereg külföldi médiának nyilatkozó szóvivője a CNN amerikai hírtelevíziónak azt mondta, hogy az izraeli hadsereg "nagyon nagylelkű" volt azzal az idővel, amelyet az északi Gázai övezet lakóinak adott otthonuk evakuálására.



"Több mint 25 órán át, egyértelműen figyelmeztettük őket" - mondta Konrikosz, és ismét felszólította a civileket a távozásra. "Nem tudom jobban hangsúlyozni, itt az ideje a távozásnak. Vigyék magukkal értékeiket, menjenek le délre, mentsék meg az életüket, ne essenek a Hamász csapdájába!" - fogalmazott.



Jelentések szerint már mintegy négyszázezren elhagyták otthonukat a gázaiak közül.



Az övezet egészségügyi minisztériumának vasárnap reggeli jelentése szerint az izraeli légierő gázai csapásainak eddig 2329 halálos áldozata volt, a sérültek száma pedig 9714-re emelkedett.

Evakuálás kezdődött Izraelben is: a Gázai övezet szomszédságában lévő 24 kisebb település, kibuc és gazdasági közösség lakóit már elköltöztették rokonokhoz vagy szállodákba az ország más részeibe, és megkezdték a harmincezres Szderot város kiürítését is. Emellett szóba került az övezettől északra található, mintegy 130 ezres Askelon város lakóinak átmeneti evakuálása is.



MTI