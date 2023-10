Izrael – Az EU-tagországok a kétállami megoldás mellett

2023. október 15. 19:14

Az EU-vezetők kijelentették: kulcsfontosságú a regionális eszkaláció megelőzése, és megerősítették elkötelezettségüket a tartós és fenntartható béke mellett, amely - mint írták - a kétállami megoldáson alapul a közel-keleti békefolyamatban megerősített erőfeszítések révén.

Izraelnek joga van arra, hogy a humanitárius és nemzetközi joggal összhangban megvédje magát az erőszakos és válogatás nélküli támadásokkal szemben - jelentették ki az Európai Tanács tagjai vasárnap, a közel-keleti helyzettel kapcsolatban kialakított közös álláspontjukat tükröző nyilatkozatukban.

Az EU-tagországok vezetői leszögezték: az Európai Unió a lehető leghatározottabban elítéli a Hamász iszlamista terrorszervezetet és Izrael-szerte végrehajtott "brutális és válogatás nélküli" terrortámadásait. A terrorra nem lehet ok - húzták alá.



"Határozottan hangsúlyozzuk Izrael jogát arra, hogy a humanitárius és nemzetközi joggal összhangban megvédje magát az erőszakos és válogatás nélküli támadásokkal szemben. Hangsúlyozzuk annak fontosságát is, hogy a nemzetközi humanitárius joggal összhangban mindenkor biztosítani kell a civilek biztonságát" - fogalmaztak.



A tagállami vezetők felszólították a Hamászt, hogy minden túszt haladéktalanul és feltétel nélkül bocsásson szabadon. Hangsúlyozták továbbá a humanitárius segélynyújtás fontosságát, és közölték: készen állnak arra, hogy a partnerekkel együttműködve továbbra is támogassák a rászoruló civileket Gázában. Hozzátették, az EU biztosítja, hogy a terrorszervezetek ne élhessenek vissza ezzel a segítséggel.



Végezetül hangsúlyozták annak szükségességét, hogy az EU széles körben együttműködjön a legitim palesztin hatóságokkal, valamint regionális és nemzetközi partnerekkel a további eszkaláció megelőzése érdekében.



A tagállamok vezetői rendkívüli EU-csúcsot tartanak kedden videokonferencia formájában. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke, a tagállami vezetőknek szóló meghívólevelében fontosnak nevezte, hogy az EU közös álláspontot, világos és egységes irányt alakítson ki az Izraelben történt események és a kialakult helyzettel kapcsolatban.

MTI