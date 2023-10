Felvidék – Aláírták a koalíciós szerződést az új kormánypártok elnökei

2023. október 16. 15:38

Aláírták a koalíciós szerződést a három új kormánypárt - az Irány (Smer-SSD), a Hang (Hlas-SD) és a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) - elnökei Pozsonyban hétfőn.

Robert Fico, a választásokon győztes párt, az Irány elnöke a koalíciós szerződés aláírását követően bejelentette: a dokumentum megfogalmazása során megegyeztek a szaktárcák elosztásában is, ennek alapján az Irány a miniszterelnöki poszton kívül a védelmi, a külügyi, az igazságügyi, a közlekedési, a pénzügyi, valamint a földművelésügyi minisztérium élére jelölhet vezetőt. A Peter Pellegrini vezette Hang a parlament elnökének posztján kívül a belügyi, az oktatásügyi, az egészségügyi, a gazdasági, a munka- és családügyi, valamint a regionális fejlesztési minisztériumok vezetőit jelöli majd. A Nemzeti Párt a környezetvédelmi, a kulturális, és a januártól létrejövő idegenforgalmi tárca vezetőit jelöli.



A koalíciós pártok által az egyes tárcák élére jelölt személyek névsorát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Robert Fico ugyanakkor elmondta: a leendő kormány személyi összetételét tartalmazó listát a lehető legrövidebb időn belül az államfő elé terjeszti, és terveik szerint már a jövő héten az új összetételű parlament is összeül.



Robert Fico - aki a kormányfői poszt várományosa - a leendő kabinet prioritásai közül kettőt jelölt meg: elsőként a lakosság életszínvonalának emelését említette, másodikként pedig azt, hogy az ország külpolitikájának fókuszába "erőteljesen" a nemzeti érdekek képviseletének kell kerülnie. Utóbbival kapcsolatban hangsúlyozta: az ország külpolitikai irányultsága változatlan marad, de megerősítésre kerül a függetlenség, a jövőben "szlovák külpolitika lesz." Az Európai Unióval kapcsolatban hozzátette: megbízható partnerek kívánnak lenni, de ez egyidejűleg azt is jelenti, hogy bátran nemet fognak mondani az ország érdekeit sértő uniós javaslatokra.

"Végetért az az időszak, amikor ebben az országban nem kormányzati szervezetek kormányozhattak" - szögezte le Robert Fico.



Peter Pellegrini, a második legerősebb koalíciós párt, a Hang elnöke a dokumentum aláírását követően hangsúlyozta: az ország gazdasági helyzetére tekintettel a következő időszak nem "séta lesz a rózsakertben" de éppen ezért mihamarabb szükség volt egy működőképes kormány létrehozására.



Andrej Danko, a Szlovák Nemzeti Párt elnöke azt mondta: nem könnyű feladat áll előttük, mert stabilizálni és kulturálttá kell tenni a politikát. "Sikerült megmenteni a nemzeti hangot, s biztosíthatok mindenkit, hogy ez a nemzeti hang egységes lesz" - nyomatékosította Andrej Danko. A párt vezetése alá kerülő, januártól újonnan létrehozandó idegenforgalmi tárcával kapcsolatban azt mondta: ha Magyarországnak 5 év alatt sikerült megdupláznia a szektorban termelt GDP-jét, akkor meggyőződésem, hogy Szlovákia számára is ez jelenti a jövőt.



A két hete tartott előrehozott parlamenti választás eredményeképpen az Irány-Hang-Szlovák Nemzeti Párt hármaskoalíciónak 79 képviselője lesz a 150 fős pozsonyi törvényhozásban.



MTI; Gondola