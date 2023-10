Izrael-ellenes tüntetések Olaszországban – videó

2023. október 16. 17:24

Ezrek vonultak utcára Olaszországban Palesztina szabadságáért a hétvégén. Sajtóinformációk szerint Milánóban négyezren tüntettek, első- és másodgenerációs arab bevándorlók, valamint palesztin szimpatizáns szélsőbaloldali csoportok, szakszervezetek és diákegyletek tagjai. Rómában, Milánóban, Bolognában, Velencében, Firenzében, Nápolyban és Bariban is a tömegek a palesztin ellenállást, a győzelemig tartó háborút éltették.

A palesztinokat támogató tüntetés Torinóban 2023. október 14-én – MTI/AP/LaPresse/Claudio Furlan

Az utcákat elözönlő tömeg azt skandálta: Izrael fasiszta, terroristaállam, Netanjahu disznó gyilkos.



Nemcsak a diaszpórában élő palesztinok, hanem tunéziai, marokkói, egyiptomi, jordániai, szíriai, libanoni származású férfiak is arab kendőkben jelentek meg, sokan arcukat is eltakarták, a nők pedig teljes testet elfedő fekete hidzsábban vonultak az utcákon. Rómában erőszakba torkollt a palesztin szimpatizáns tüntetés. Több százan vonultak ki az arab bevándorlók lakta városnegyedben a Vittorio Emanuele téren engedélyezett demonstrációra. A tüntetéshez a La Sapienza Egyetemről indult diákegyletek felvonulása is csatlakozott.

demon

Az összecsapások során tojással, üvegekkel és könnygázzal dobálták meg a rendfenntartó erők munkatársait.

A tüntetők palesztin zászlókkal vonultak utcára és Palesztina szabadságát követelték. Rendkívüli készültséget rendeltek el a hétvégén az olasz fővárosban, mivel attól tartottak, hogy terroristák is beszivároghatnak a tiltakozó tömegbe. A demonstrálók ígéretet tettek, hogy a hétvégi felvonulások csak a tiltakozások kezdetét jelzik. November 4-én országos szintű megmozdulásra készülnek, az olasz fővárosba várnak minden palesztinpárti tiltakozót. Az olasz sajtó beszámolójából az is kiderül, hogy kormányellenes megmozdulásba csapott át Bolognában a közel-keleti konfliktus apropójából toborzott demonstráció.

A bevándorlók ugyanis tiltakozni kezdtek a Giorgia Meloni kabinet által bevezetett, az illegális bevándorlók fogva tartására létrehozott zárt táborok ellen. Az Olaszországban élő migránsok szerint felháborító, hogy a kormány lágerekbe zárná azokat az afrikaiakat, akik már korábban is borzalmas életkörülmények között éltek hazájukban. A kormánypárti Liga párt politikusai azt szorgalmazták, hogy tiltsák be országszerte a palesztin szimpatizáns tüntetéseket, túl sok erőszakra és terrorcselekményre volt már példa Európában.

Az olasz sajtó arról is beszámolt, hogy a Mediaset televízió olasz riporternőjét súlyosan bántalmazták arab férfiak, miközben egy rövid dokumentációt vett fel egy Párizstól kétórányi autóútra található településen egy mecset előtt. Az olasz tudósítót és operatőrét a mecsetből kilépő arab férfiak körülvették, a földre terítették, ütötték és megrugdosták, kamerájukat pedig elvitték.

Jánosdi Dalma

magyarnemzet.hu