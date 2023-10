Putyin sorra hívja a közel-keleti vezetőket

2023. október 16. 20:51

Öt közel-keleti vezetőt hív fel a nap folyamán Vlagyimir Putyin orosz elnök, mások mellett Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnököt és Mahmúd Abbász palesztin elnököt is - jelentette ki újságíróknak Jurij Usakov, az orosz államfő tanácsadója.

Taszsz/Alekszej Nikolszkij

"Ma, mondhatni, +erős startot+ vettünk: öt telefonbeszélgetéssel" - mondta Usakov.



Közölte, hogy Putyin már beszélt Bassár el-Aszad szíriai és Ebrahim Raiszi iráni elnökkel, a továbbiakban pedig Abdel-Fattah asz-Szíszi egyiptomi államfőt, Mahmúd Abbász palesztin vezetőt és Benjámin Netanjahu izraeli kormányfőt fogja felhívni. (Kairói délutáni közlés szerint az orosz és az egyiptomi elnök eszmecseréje már megtörtént.)



"Úgy gondoljuk, hogy e helyzetben azonnali tűzszünet bevezetése és a politikai rendezés folyamatának megkezdése a legfontosabb" - mondta az orosz elnöki tanácsadó, aki úgy vélekedett, hogy aktív és gyors lépéseket kell tenni a példátlan eszkaláció megállítására.



"Minden béketárgyalás célja az ENSZ által jóváhagyott kétállami formula megvalósítása kell hogy legyen, amely előirányozza egy független (palesztin) állam létrehozását Kelet-Jeruzsálem fővárossal, és ez az állam békében és biztonságban élne Izraellel" - fogalmazott Usakov.



Putyin maga is elmondta, hogy a nap folyamán közel-keleti vezetőkkel folytat tárgyalásokat, egy a Novo Ogarjovoi-i elnöki rezidencián megtartott tanácskozáson, amelynek támája - az ukrajnai mellett - a közel-keleti válság. Az elnök fontosnak nevezte a külügyminisztérium és a biztonsági szolgálatok véleményét az ügyben, mivel a konfliktus térségében mindkét oldalon számos orosz állampolgár él.



Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes a tanácskozáson közölte, hogy Oroszország elsősorban humanitárius kérdésekre összpontosító határozattervezet nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanácsához. Kijelentette, hogy az izraeli hadsereg nem válogat az általa végrehajtott hadművelet során, és továbbra is fennáll a szárazföldi hadművelet, a Gázai övezetbe való izraeli behatolás veszélye.

"Értékelésünk szerint a közel-keleti konfliktusövezetben a helyzet a rosszabbodás felé irányul" - fogalmazott Rjabkov, aki szerint nagy a veszélye annak, hogy a helyzet ellenőrizhetetlenné válik.



A külügyminiszter-helyettes azzal vádolta meg az Egyesült Államokat, hogy jelenleg akadályozza az Izrael és Palesztina közötti válság "megfelelő módon való" rendezését. Azt hangoztatta, hogy a válságért Washington viseli a fő felelősséget, mert megpróbálta monopolizálni a megegyezést, és most semmibe veszi a Biztonsági Tanács határozatait.



A tanácskozáson Putyin és Rjabkov mellett Szergej Sojgu védelmi miniszter, Alekszandr Bortnyikov, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) igazgatója, Szergej Nariskin, a Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) vezetője, és Viktor Zolotov, az orosz nemzeti gárda (Roszgvargyija) parancsnoka vett rész.

MTI