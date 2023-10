Európa-érmes újságíró véleménye

2023. október 17. 10:56

Magyaródy Szabolcs, 99 éves, Kanadában élő Európa-érmes újságíró osztja meg véleményét a Gondola olvasótáborával.

Magyaródy Szabolcs – felvidek.ma

Egyszerűen nem lehet elhinni!

Egy katonai szervezet, amelynek nincs légi, tengeri fegyvere, páncélos serege, tüzérsége, nem is beszélve a nukleáris és lézer fegyverekről, megtámad egy atomhatalmat. Az, ha nem is veti be az atombombát, elegendő légi, tengeri, páncélos fegyvere van egy nagyobb hatalommal való megütközésre,

Márpedig a Hamasz ezt tette a néhány ezer rakétájában bízva. Ez többféleképpen magyarázható.

A katonai, külügyi vezetése analfabéta. Csak és kizárólag foldalatti harcra képes.

Az arab államok egyike, másika felbiztatta a Hamasz amatőr vezetőit óriási katonai, pénzügyi segítséget ígérve.

A nagy, erős ellenség a titkosszolgálatán keresztül alaposan megtévesztette a Hamasz naiv vezetőségét az erőviszonyokról, a nemzetközi reakció határtalanságáról.

Ez utóbbi látszik valószínűnek, mert a támadás veszélyéről minden tudomást tagad. Ez egyszerűen hihetetlen, mert több állam figyelmeztette őket a támadás veszélyéről, még az arab Egyiptom is.

Alapos gyanú szerint ez a háború egy szépen, gondosan megrendezett véres színjáték.

Persze még az is lehet, hogy a reménytelen, hallatlan pénzbe, anyagba kerülő, Európát hanyatlásba döntő, elszegényítő ukrán proxiháború közelgő feladásáról vonja el a világ figyelmét.

Az említetteken kívül számos más oka is lehet ennek a világpolitikai színjátéknak. Lehet találgatni...

Magyaródy Szabolcs

