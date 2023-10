„Menekült" gyilkolt Brüsszelben

2023. október 17. 17:58

Ennyit arról, hogy menekültek érkeznek-e Európába: egyre többet tudni arról, hogy ki követhette el a hétfői "brutális brüsszeli merényletet" - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán kedden közzétett videóban.

Dömötör Csaba arról beszélt, hogy Brüsszelben két svéd futballszurkolót öltek meg. A gyanúsított egy illegális bevándorló, aki 2019-ben menekültkérelmet nyújtott be, de azt a belga hatóságok elutasították.



Sőt, tette hozzá az államtitkár, külföldi nemzetbiztonsági szolgálatok arra figyelmeztették őket, hogy egy radikalizálódott emberről van szó. A belga igazságügyi miniszter azt is elmondta, hogy sok ilyen jelzést kaptak.



"Nemcsak a belgák, hanem mi is joggal tesszük fel azt a kérdést, hogy hogyan fordulhat elő ilyen előzmények után, hogy egy ilyen ember zavartalanul élt Brüsszel Schaerbeek kerületében, amely egyébként nincs túl messze az uniós negyedtől" - vetette fel.



Ilyen emberek tömegeit akarják szétosztani Európában - figyelmeztetett. Ráadásul felül akarják írni a magyar szabályozást: a migránsokat még azelőtt be kellene engedni, hogy véget érne a menekültügyi eljárás - jelentette ki.



"A tegnapi eset is azt mutatja, hogyha egyszer bejöttek, akkor már bent vannak, és nincs annyi hatósági erőforrás, amellyel nyomon lehetne követni a veszélyes embereket" - emelte ki.



A következmények drasztikusak. "Sokszor mondtuk, de ezek szerint nem elégszer: ébresztő!" - hangoztatta videójában Dömötör Csaba.



MTI