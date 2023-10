Légitámadásban meghalt a Hamász egyik katonai parancsnoka

2023. október 17. 18:46

A Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet közölte, hogy izraeli légitámadásban meghalt az egyik katonai parancsnoka - jelentette a helyi média kedden.

A Hamász katonai szárnyának, az al-Kasszám Brigádoknak a parancsnoka, Ajman Nofal Abu Ahmed halt meg az egyik csapásban a Gázai övezet középső részén. Az Abu Ahmed néven ismert terrorista az általános haditanács tagja is volt a Hamászban.



A Hezbollah libanoni síita mozgalom kedden is harckocsi-elhárító rakétatákkal támadta Izraelt az északi határánál, ezekre Izrael ellencsapásokkal felelt. A Hezbollah közölte, hogy milíciájának négy tagját megölték, miközben "dzsihadista kötelességüket teljesítették".



Kedden előbb két páncéltörő rakétát lőttek ki a határ menti izraeli Metula városra. A támadásban három katona megsebesült - kettő közepesen, egy pedig könnyebben -, s egy civil is kisebb sérülést szerzett.



Később, a délután folyamán két újabb páncéltörő rakétát lőttek ki Libanonból az izraeli hadsereg állásai felé, egy észak-izraeli kibuc, Jiftah közelében. Személyi sérülés ekkor nem történt.



A libanoni Middle East Airlines légitársaság huszonnégy repülőjéből ötöt Törökországban helyezett el, hogy konfliktus esetén biztonságban tudja a gépeket.

MTI