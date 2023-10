Skócia független országként visszalépne az Európai Unióba

2023. október 17. 20:42

A skót miniszterelnök szerint ha Skócia elnyeri függetlenségét, saját jogán ismét az Európai Unió tagja lehet.

Humza Yousaf a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) Aberdeenben tartott éves kongresszusának keddi zárónapján felszólalva kijelentette: a brit EU-tagság megszűnése (Brexit) valóságos katasztrófával ért fel, és soha nem válhat működőképes megoldássá Skócia számára.



Yousaf szerint a Skóciával összehasonlítható adottságú EU-tagországok kivétel nélkül gazdagabbak, mint Nagy-Britannia, nagyobb az egy főre jutó jövedelmük, gazdaságuk termelékenysége magasabb, kisebbek az egyenlőtlenségek és alacsonyabb a szegénységben élők aránya.



A skót kormányfő szerint jelenleg a skótoknak hozzávetőleg a fele támogatja Skócia függetlenné válását. Humza Yousaf kijelentette: nincs kétsége afelől, hogy ezt az arányt sikerül tartós többséggé bővíteni.



Választási szakértők egybehangzó véleménye szerint hosszú időn át legalább 60 százalék körüli támogatottságot kellene mérni ahhoz, hogy az SNP a siker reményével indulhasson neki egy újabb függetlenségi népszavazásnak.



A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel.



A skóciai népszavazás újbóli kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. Az SNP azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kiszakította" az Európai Unióból.



A konzervatív párti brit kormány azonban mereven elzárkózik az újabb referendum engedélyezésétől, és a jövő évi brit parlamenti választások esélyesének tartott legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt sem támogatja, hogy Skóciában ismét népszavazást tartsanak a függetlenségről.



Humza Yousaf azonban az SNP-kongresszus keddi zárónapján kijelentette: a skót kormány még a jelenlegi parlamenti időszak vége előtt - először Skócia történetében - saját jogán kötvényt bocsát ki a nemzetközi piacokon, ezzel is demonstrálva azt a hitelességet, amelyre független országként szüksége lesz.



Kijelentette azt is, hogy a függetlenség elnyerése után Skóciában véget ér a konzervatív párti brit kormány által a bevándorlás kérdésében meghonosított "ellenséges hozzáállás".



"A migránsellenes retorika nem csupán erkölcsileg helytelen, de gazdaságunknak is árt" - tette hozzá.



Yousaf szólt Izrael és a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet konfliktusáról is, kijelentve: a világ teljes joggal ítélte el a Hamász Izrael elleni támadását, de nem igazolható a gázai lakosság kollektív megbüntetése, és nem lehet 2,2 millió ártatlan emberrel megfizettetni a Hamász akcióinak árát.

MTI