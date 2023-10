Folytatódó Trianon

2023. október 18. 17:22

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Maros megyei szervezete nacionalista hangulatkeltésnek tartja a Nemzeti Liberális Párt (PNL) marosvásárhelyi összefogásra vonatkozó felhívását, és határozottan elutasítja, hogy ilyen hangulatban teljen a jövő évi választási időszak - írta az MTI-nek küldött szerdai nyilatkozatában a szervezet.

Az erdélyi magyar érdekvédelmi szervezet úgy véli, a kisebbik román kormánypárt Maros megyei elnökének, Ciprian Dobrénak a bejelentése "elhamarkodott kampányindítóként" értelmezhető, "amivel pusztán az a céljuk, hogy meghatározzák az előttünk álló időszak nacionalista hangulatát". A PNL Maros megyei prefektusi tisztséget is betöltő megyei elnöke kedden bejelentette: pártja felkéri az összes politikai és civil szervezetet, valamint a tudományos szféra képviselőit, állítsanak közös polgármesterjelöltet a várost jelenleg vezető RMDSZ-es Soós Zoltán ellenében.



"Miközben a PNL országos szóvivője ultranacionalista veszélyre figyelmezteti az állampolgárokat az AUR szélsőségesen nacionalista párt kapcsán, ugyanazon párt Maros megyei elnöke arról beszél, hogy szélsőségesekkel is szövetkeznének a jövő évi választásokon csak azért, hogy átvegyék Marosvásárhely irányítását" - írta az RMDSZ arra utalva, hogy Dobre az AUR-ral is kész tárgyalni a közös polgármesterjelöltről.



A nyilatkozatban leszögezik: a PNL egyetlen szempontot tart fontosnak, "visszavenni a várost", elnyerni a polgármesteri széket, és "ezért semmi sem drága". Emlékeztetnek arra, hogy a kisebbik kormánypárt úgy szövetkezne a jelenlegi városvezetés ellen, hogy abban alpolgármestere van, és a Maros megyei közgyűlés alelnöke is liberális politikus. Az RMDSZ ugyanis a marosvásárhelyi és a Maros megyei önkormányzatot is a PNL-lel együttműködve vezeti.



Hozzáteszik, nem lepődnek meg Ciprian Dobre "politikai gátlástalanságán", és felróják a megye élén 2012 és 2016 között négy évig álló politikusnak, hogy "szétverte a repülőteret", hátráltatta a térség fejlődését.



"Mostani felhívása is pusztán azt mutatja, hogy ezúttal sincs sem jelöltjük, sem politikai programjuk, sem a közösség érdekeit, Marosvásárhely és Maros megye fejlesztését szem előtt tartó stratégiájuk" - mutatnak rá.



Az RMDSZ Maros megyei szervezete szerint az AUR-ral való összefogás emlegetése a magyar közösség iránti tisztelet hiányának "újabb világos jele". Felszólítják Alexandru György PNL-s alpolgármestert, mondjon le tisztségéről, ugyanis - mint fogalmaznak - "a marosvásárhelyiek világossá tették, nem kérnek a nacionalizmusból, nem kérnek az etnikai konfliktusokból, különösen nem kérnek olyan vezetőkből, akik egy ultranacionalista párt kezére akarják bízni Marosvásárhely jövőjét".



A PNL összefogásra vonatkozó felvetése a nagyobbik román kormánypárt, a Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei elnöke szerint sem vehető komolyan. Dumitrita Gliga a Zidezi.ro román portálnak úgy nyilatkozott: a PNL megtéveszti a választókat, amikor a városvezetés részeseként ilyen politikai nyilatkozattal áll elő. Szerinte a jövő évi választások kapcsán elsősorban stratégiáról kellene beszélni, és nem személyekről.



A Vásárhely.ma helyi portál szerint eddig egyetlen személy jelezte, hogy indulna a polgármesteri tisztségért a 2024-es helyhatósági választásokon: Radu Pescar, a Népi Mozgalom Párt (PMP) önkormányzati képviselője.



A legutóbbi, 2020 szeptemberében tartott választásokon a függetlenként, de a magyar pártok támogatásával indult Soós Zoltán a szavazatok 50,54 százalékát szerezte meg.



A 2021-es népszámlálás adatai szerint a 116 ezer lakosú Marosvásárhelyen él az erdélyi városok legnagyobb, mintegy 40 ezer fős magyar közössége.



MTI