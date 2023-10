Nincs mentség a gázai kórház megtámadására

2023. október 18. 17:26

Nincs mentség a civilekkel teli gázai kórház megtámadására - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán azzal kapcsolatban, hogy a Gázai övezetben lévő Al-Ahli Baptista Kórházat kedden este találat érte, és hivatalos források szerint több mint 500 ember vesztette életét.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén tartott beszédében az elnök rámutatott: Izraelnek joga van az önvédelemhez a nemzetközi joggal összhangban. A palesztin nép is szenved a Hamász terrorjától, ezért az EU-nak támogatnia kell őket. "Nincs ellentmondás abban, hogy szolidárisak vagyunk Izraellel, és a palesztin nép humanitárius szükségleteiért is fellépünk" - szögezte le.



Von der Leyen felhívta a figyelmet: a humanitárius segélynek sürgősen el kell jutnia a palesztinokhoz, ezért az EU a támogatást megháromszorozta, és humanitárius légihidat indított Egyiptomba, hogy az életmentő szállítmányok eljuthassanak a Gázában működő humanitárius szervezetekhez. Hozzátette azonban azt is, hogy az EU tüzetesen megvizsgálja a segélyprojekteket, mert uniós finanszírozás "soha nem jutott és nem is fog jutni a Hamásznak vagy más terrorista szervezetnek".



Az elnök hangsúlyozta az európai zsidó életek védelmének fontosságát is. Mint mondta, az EU már fellépett az antiszemitizmus digitális platformokon történő terjesztése ellen, növelte a zsidó intézmények biztonságának finanszírozását.



"Be kell váltanunk Európa ígéretét, hogy egyesüljünk a sokféleségben, és biztonságos hellyé változtassuk Európát minden európai számára. Ez a pillanat mindannyiunk számára az összefogás pillanata, hogy egyesítsük erőinket a terror minden formája ellen" - zárta beszédét Von der Leyen.



Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő az EP plénumához intézett beszédében megerősítette: "Izraelnek megvan a joga arra, hogy megvédje magát támadás esetén, de mint minden jognak, a védelemhez való jognak is megvannak a maga korlátai."



Borrell szerint az Európai Uniónak a jelen esetben négy elv alapján kell reagálnia a történtekre: határozottság, humanitás, emberiesség, koherencia és proaktív politikai hozzáállás a konfliktussal szemben.



"A határozottság azt jelenti, hogy egyértelműen elítéljük a Hamászt, de le kell szögezni, Palesztina és a Hamász nem azonosak. A fellépésével a Hamász lehetetlenné teszi, hogy a palesztinok megkapják a megfelelő igazságos béke lehetőségét. Ők is a Hamász áldozatai, ezért nem mondhatjuk azt, hogy az összes palesztin és az összes gázai övezeti lakos felelős a Hamász fellépéséért - hangoztatta.



Az emberiességgel kapcsolatban Borrell hangsúlyozta, hogy minden háborúnak megvannak a maga szabályai: a lakosság víz- és alapellátásának elvágása nem egyeztethető össze a háborús joggal.



Borrell emellett az EU koherenciáját és összehangolt fellépését sürgette, üdvözölve, hogy a bizottság csaknem megháromszorozza a palesztinoknak nyújtott segélyt.



Végezetül felszólította az EU-t, hogy fektessen be több politikai energiát, és alakítson ki proaktív hozzáállást a konfliktus megoldása érdekében.



Hölvényi György, a KDNP uniós parlamenti képviselője a vitához benyújtott írásbeli hozzászólásában hangsúlyozta: az uniónak most minden eszközével arra kell törekednie, hogy támogassa a tagállamokat a terror elleni fellépésben, emellett arra kell összpontosítania, hogy a konfliktus ne terjedhessen tovább.



"A terrort, ártatlan fiatalok és idősek megtámadását nem igazolhatja semmi! Izrael jogát az önvédelemhez, polgárai védelméhez nem lehet kétségbe vonni. A Hamász által kiprovokált katonai válasz Izrael elidegeníthetetlen joga" - emelte ki.



"Politikusként ugyanakkor az ember nemcsak taktikát és stratégiát, hanem emberi arcokat is lát. Nem feledkezhetünk meg ugyanakkor azokról a palesztin civilekről sem, akiket a terroristák most pajzsként tartanak maguk elé. Az ő védelmükben is szükség van most az önmérsékletre" - nyomatékosította a kereszténydemokrata politikus.



Hozzátette: a palesztin polgároknak és a Palesztin Hatóságnak most minden megalázottságuk mellett világossá kell tenniük, hogy a Hamász nem őket képviseli, és kiállnak a terrorral szemben. A humanitárius segítségnyújtás pedig alapvetés, így a nemzetközi közösségnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a valóban rászorulók megkapják a szükséges segítséget".



A franciaországi és brüsszeli események kapcsán Hölvényi leszögezte: az európai emberek biztonsága mindenek előtt áll. Éppen ezért szavai szerint Európában egyetlen olyan tüntetés sem támogatható, amely akár csak közvetlenül is a terrort élteti.



MTI