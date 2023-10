Zárkatársát majdnem halálra itatta

2023. október 19. 12:35

Jogerősen öt év börtönbüntetéssel sújtott a Szegedi Ítélőtábla csütörtökön egy férfit, aki fogva tartása során arra kényszerítette egy zárkatársát, hogy minden vesztes kártyacsata után vizet igyon; a sértettet mintegy nyolc liter megivása után életveszélyes állapotban szállították kórházba.

A jelenleg 26 éves férfit életveszélyt okozó testi sértés, folytatólagosan elkövetett zsarolás és kényszerítés bűntettében mondták ki bűnösnek.



A két letartóztatott férfit 2021 nyarától egy zárkában helyezték el a Szegedi Fegyház és Börtönben. A kapcsolatuk kezdetben jó volt, de szeptembertől a vádlott minden ok nélkül folyamatosan belekötött zárkatársába, ütötte-verte, különböző feladatok elvégzésére kényszerítette, megalázta és kihasználta. A férfinak moslékot kellett ennie, a vádlott elvette tőle a csomagját, és olyan is előfordult, hogy a sértett családjának pénzt kellett feltöltenie egy zárkatársuk telefonjára.



A sértett - azért, hogy elkerülje a bántalmazásokat - vádlott minden kérését teljesítette.



A rendszeres zárkabeli kártyázások egyikén, 2021. november 8-án a vádlott arra kényszerítette a sértettet, hogy vesztes játszmánként igyon meg egy liter, összesen három liter, majd a végén további öt liter vizet. A sértett könyörgött, hogy nem bírja, rosszul van, erre a vádlott bántalmazta, majd zsír evésére utasította.



A sértett rövid idő múlva rosszul lett, epilepsziás rohama alakult ki, elvesztette az eszméletét, majd kórházba szállították, és gyógykezelték. A férfi vízmérgezés - a szervezet nátriumháztartásának felborulása - miatt kialakuló agyödéma következtében életveszélyes állapotba került.



A vádlott a sértett elszállítása előtt megfenyegette többi zárkatársát, hogy az előzményeket nem mondhatják el, azt kell állítaniuk, hogy a férfi egyszer csak lefordult a székről.



A vádlott az eljárás során beismerte bűnösségét. Az utolsó szó jogán pedig azt mondta, mélységesen megbánta a történteket.



Döntésével a Szegedi Ítélőtábla enyhítette az első fokon eljáró Szegedi Törvényszék által a vádlottra kiszabott hat év büntetést.



Mezőlaki Erik tanácsvezető bíró az indoklás során kifejtette, bár a vádlottal szemben hamis tanúzásra felhívás bűntette is megállapítható lenne, a táblabíróság az ügy összes körülményére - így a vádlott beismerésére és megbánására is - tekintettel elegendőnek látta öt év szabadságvesztés kiszabását.



MTI