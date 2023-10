Ciklon örvénylik a Kelet-európai-síkság felett

2023. október 19. 17:26

Időjárási helyzet Európában: Többközéppontú ciklon és annak frontjai alakítják az időjárást Nyugat-Európában, emiatt arrafelé változékony, többfelé csapadékos az időjárás, helyenként kiadós mennyiségről érkezik jelentés. A ciklon előoldalán erőteljes melegedés zajlik, a Földközi-tenger nyugati medencéjének partvidékén néhol 30 fok is előfordul. Egy kisebb ciklon örvénylik a Kelet-európai-síkság felett, amely ott és a Baltikum területén okozott esős időt az elmúlt 24 órában. Kontinensünk más részein anticiklon hatására többnyire száraz az idő, a köd és rétegfelhőzet napközben nagyobbrészt feloszlik.

A Kárpát-medence a következő 24-36 órában a nyugati ciklon melegszektorában helyezkedik el, folytatódik az erőteljes melegedés.

Várható időjárás az ország területén péntek éjfélig: Általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de az északi, északkeleti országrészben csak holnap kezd fokozatosan felszakadni a rétegfelhőzet. Reggelig gyenge eső, zápor bárhol előfordulhat, pénteken már csak egy-egy zápor fordulhat elő. Az északkeleti borult részeken szitálás is lehet. Csütörtökön a délies szél nagy területen megélénkül, majd éjszaka megerősödik, helyenként viharossá fokozódik, de az ország északkeleti részén gyengébb lesz a keleties légmozgás. Pénteken sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon viharos lesz a szél, az Északi-középhegységben helyenként gyengébb lehet.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet - ami sok helyen az éjszaka első felében áll be - általában 12, 19 fok között alakul, északkeleten ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken általában 20 és 26 fok között alakul, a déli megyékben 27, 29, míg a kevésbé szeles északkeleti részeken 15 fok körül valószínű.

MTI