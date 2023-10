Izraelben civilek is segítik a háborús erőfeszítéseket

2023. október 19. 18:42

Izraelben civil önkéntesek is segítik a Hamász palesztin iszlamista szervezet támadása és a Libanonból érkező veszély miatt a határ menti településekről kitelepített lakosokat és a hadsereget - közölte csütörtökön Tel-Avivban az MTI-vel Noal Lanír, a Fegyvertestvérek nevű civilszervezet egyik vezetője.

Elmondta: egyszerre segítik a Gázai övezet környékéről és a libanoni határ közeléből kitelepített mintegy félmillió embert, akik közül sokan mindenüket elvesztették az október hetediki terrortámadásban, valamint a 360 ezer mozgósítottal kiegészített, hatalmasra duzzadt hadsereget is.



Hozzátette: rengeteg szükségleti cikket, ruhát, háztartási és katonai eszközt gyűjtöttek, amelyeket aztán eljuttatnak a katonákhoz és mindenkihez, akinek szüksége van rá.



"Minden kérést, igényt meghallunk, és megpróbálunk segíteni. Szállítjuk a katonákat egyik helyről a másikra, saját pénzünkből rendelünk számukra különböző eszközöket, akár külföldről is, még repülőjáratokat is szervezünk. Nyitottunk egy irodát, amely koordinálja az eltűntek felkutatását. Itt összegyűjtjük és egymással összevetjük az internetről és a családoktól beszerzett információkat, és átadjuk a hadseregnek. Volt olyan eset, hogy egy karkötő vagy egy karóra fényképe segített megtalálni valakit" - mondta.



Tikva Ronen nyugdíjas iskolaigazgató, aki már több napja önkénteskedik a tel-avivi Expo területén berendezett civilközpontban, azt mondta az MTI-nek: amikor a Hamász megtámadta Izraelt, fogalma sem volt arról, hogy mi történik. "Aztán azt hittem, hogy csak néhány terrorista hatolt be az országba, és pár óra után vége lesz az egésznek.

A borzalom, a tragédia nagyságát még mindig nem fogtuk fel. Ha csak egy katonánk elesik, akkor is gyászol az egész ország. Ezeket a számokat azonban már fel sem fogjuk".

MTI