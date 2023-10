Leminősítési felülvizsgálat alá vette Izrael államadós-besorolásait a Moody's

2023. október 20. 06:29

Leminősítési felülvizsgálat alá vette Izrael államadós-kötelezettségeinek osztályzatait a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal a véleményével indokolta a lépést, hogy a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni váratlan támadása nyomán megnövekedtek az eddig is magas geopolitikai kockázatok, amelyekkel Izrael kénytelen szembenézni.

A Moody's Londonban péntekre virradó éjjel bejelentett döntése a devizában és helyi valutában fennálló hosszú futamú szuverén izraeli adósságállomány "A1" besorolására vonatkozik.



A lépés ugyanakkor nem érinti azt az izraeli adóssághányadot, amelyre az Egyesült Államok visszavonhatatlan és szükség esetén bármikor igénybe vehető garanciát vállalt. Ezeket a kibocsátásokat a Moody's továbbra is a lehetséges legjobb "Aaa" minősítéssel tartja nyilván, az amerikai államadósság-kötelezettségekre érvényes, stabil kilátású "Aaa" besoroláshoz hasonlóan.



A többi izraeli államadósság-részre bejelentett leminősítési felülvizsgálatot a Moody's azzal indokolta, hogy jóllehet Izrael adósprofilja ellenállónak bizonyult a múltbeli terrortámadásokkal és katonai konfliktussal szemben, a mostani fegyveres konfliktus súlyossága azonban hosszabb ideig tartó érdemi hatást gyakorolhat az izraeli adóskondíciókra.



A hitelminősítő közölte: a megfigyelés időtartama alatt elemezni fogja, hogy a konfliktus megszakítja-e vagy visszafordítja-e az izraeli adóspozíció mérőszámainak korábbi kedvező folyamatait.



Izrael a hazai össztermék (GDP) hozzávetőleg 4,5 százalékát költi védelmi kiadásokra, számottevően többet, mint más OECD-országok. Jóllehet a GDP-arányos védelmi ráfordítások az elmúlt húsz évben csökkentek, a múltbeli erőszakcselekmények idején azonban rendszerint emelkedtek, és valószínűleg ez történik a mostani konfliktus nyomán is - áll a Moody's elemzésében.



A Hamász támadása előtt a Moody's a GDP 2 százaléka körüli államháztartási hiányt várt Izraelben, de a cég pénteki helyzetértékelése szerint a magasabb védelmi kiadások növelhetik a deficitet.



A Moody's becslése szerint a munkaviszonyban álló izraeli lakosság 8 százalékát hívták be katonai szolgálatra, de a hitelminősítő hangsúlyozza, hogy ennek önmagában nem lesznek szükségszerűen adósminőségi kihatásai. Az izraeli gazdaság a múltbeli konfliktusokból viszonylag gyorsan kilábalt, és dinamizmusát alátámasztja a sokszínű magas technológiájú szektor, amely a növekedés fő hajtóereje.



A jelenlegi konfliktus azonban súlyosabb az elmúlt néhány évtized hasonló epizódjainál, és emiatt megvan a kockázata az erőforrások átirányításának, a beruházások visszaesésének és a bizalom szertefoszlásának, e tényezők pedig gyengíthetik az izraeli gazdasági kilátásokat - áll a Moody's pénteki londoni elemzésében.



A héten egy másik nemzetközi hitelminősítő, a Fitch Ratings negatív figyelőlistára vette Izrael devizában és helyi valutában fennálló hosszú futamú szuverén adósságállományának "A plusz", illetve a rövid távú kötelezettségek "F1 plusz" besorolásait, elsősorban azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a Hamász támadása nyomán megnövekedtek a konfliktus kiszélesedésének kockázatai.



A Fitch gyakorlatában a negatív figyelőlista a negatív osztályzati kilátásnál számottevően erőteljesebb jelzés a leminősítés valószínűségére.



A Fitch Ratings hangsúlyozta: jóllehet a nagymértékű eszkaláció nem tartozik alapeseti előrejelzési forgatókönyvei közé, de ha mégis bekövetkezik, ez az izraeli katonai kiadások emelkedésével, infrastrukturális létesítmények megsemmisülésével, valamint a fogyasztói és a befektetői hangulat tartós változásával járna, és így az izraeli adósságmutatók komoly romlását okozná.

MTI