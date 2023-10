Kossuth-szónokverseny

2023. október 20. 17:50

Október 25-ig jelentkezhetnek 16-30 éves fiatalok A Kossuth vs. Petőfi - Újratöltve címet viselő szónokversenyre, amelynek kiemelt témája a generációk közötti különbség lesz.

Az MTI-hez elküldött pénteki tájékoztató szerint a versenyre jelentkezőknek saját TikTok-csatornájukra kell feltölteniük egyperces pályázati anyagukat, a kisvideót zárt Youtube-link formájában elküldhetik a kossuth@petofi.hu e-mail-címre is.



Mint írják, a versenyzőknek használniuk kell a #vitaTok #szóKimondó #aszavakördöge #szónokleszek hashtageket a TikTokon, és jelöljék meg a @kultura.hu csatornát (https://www.tiktok.com/@kultura.hu) is.



Van-e ma létjogosultsága a készpénznek? Segítik vagy inkább gátolják az öltözködési szabályok az önkifejezést? Támogatja-e a kritikus gondolkodást az alapos lexikális tudás? Költséghatékonyabb-e, ha nem az interneten rendelünk ételt? Vajon elbeszélnek-e egymás mellett a generációk?" - a jelentkezők többek között ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban érvelhetnek, vitázhatnak és mutathatják meg rátermettségüket



A legeredményesebb szónok 300, a második 200, a harmadik helyezett 100 ezer forintot vihet haza, emellett a szervezők több különdíjat is kiosztanak.



A verseny döntője november 11-én szombaton lesz Budapesten, a Nemzeti Színházban. Az idei döntőben a legeredményesebbnek tartott, magyar nyelvet és irodalmat tanító pedagógus számára a szervezők első alkalommal átadják a Magyartanárdíjat.



A zsűriben idén is elismert szakemberek kaptak helyet. A grémium elnöke Rátóti Zoltán, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója, fővédnöke és Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház vezérigazgatója lesz, tagjai Aczél Petra egyetemi tanár (MOME), Balázs Géza egyetemi tanár (SZFE), Merényi Hajnalka egyetemi adjunktus (ELTE TÓK), , Katona Kinga színész (Nemzeti Színház) lesz - áll a közleményben.

