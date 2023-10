Édes anyanyelvünk

2023. október 20. 18:29

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata, a Kazinczy-díj Alapítvány Kuratóriuma, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Közgyűlése és az Anyanyelvápolók Szövetsége 51. alkalommal hirdette meg az "Édes anyanyelvünk" nyelvhasználati versenyt. A Kárpát-medencei döntőt 2023. október 13-15. között rendezték meg Sátoraljaújhelyen.

A versenyen középiskolák 9-13. évfolyamos növendékei vehetnek részt. A szervezők idén több mint 100 tanulót fogadtak a határon innen és túlról: Magyarország valamennyi tájegységéről, de Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről is érkeztek diákok.



Az "Édes anyanyelvünk" történetében az idei esztendő korszakhatár, a szervezők és támogatók közös felelőssége, hogy e megmérettetés népszerűsége a következő évtizedekben is töretlen maradjon. A résztvevők együtt emlékeztek meg az idén elhunyt dr. Kováts Dánielről, aki 1972-ben megálmodta ezt a versenyfolyamot, amelynek eredeti céljai máig érvényesek: anyanyelvünk ápolása, az iránta való szeretet erősítése. Ünnepi beszédében erre biztatott Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere és Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke is.



A döntő két fordulóból áll: írásbeli (nyelvtani-nyelvhasználati feladatlap megoldása) és szóbeli (egy szöveg megalkotása és elmondása) Az "Édes anyanyelvünk" összetettsége miatt vált az egyik legnehezebb és legnépszerűbb nyelvhasználati versennyé, az itt szerzett tapasztalatok hasznosak lehetnek az élet számos területén.



Kiadó: Anyanyelvápolók Szövetsége Egyesület



OS