A Scotland Yard gyűlölködő incidensekről

2023. október 20. 18:41

Meredeken emelkedett az elmúlt hetekben Londonban a gyűlölet vezérelte, mindenekelőtt antiszemita és iszlámgyűlölő indíttatású incidensek száma - közölte pénteki tájékoztatásában a Scotland Yard.

A londoni rendőrség összesítése szerint az október 1. és október 12. közötti időszakban - amelybe beleesik a Gázai övezetet uraló Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael ellen indított támadásának időpontja - 218 bejelentés érkezett antiszemita incidensekről.



A rendőrségi beszámoló szerint a tavalyi azonos időszakban 15 antiszemita indíttatású bűncselekmény történt a brit fővárosban, vagyis éves összehasonlításban 1353 százalékkal növekedett a zsidó közösséggel szembeni gyűlöletből eredő támadások száma.



A Scotland Yard a vizsgált időszakban 101 olyan bűncselekményről szerzett tudomást, amelyet iszlámgyűlölet vezérelt. Egy évvel korábban 42 hasonló incidens történt, vagyis az iszlám közösség elleni támadások száma 140 százalékkal nőtt éves összevetésben.



A londoni rendőrség a pénteki beszámoló szerint eddig 21 embert vett őrizetbe gyűlölet vezérelte bűncselekmények gyanújával.



A tájékoztatás szerint egy férfit azzal a gyanúval tartanak őrizetben, hogy a londoni Camden kerületben meggyalázott egy posztert, amelyen a Hamász támadása nyomán eltűnt izraeliek portréi voltak láthatók.



Egy másik őrizetest azzal gyanúsítanak, hogy a délnyugat-londoni New Malden és Raynes Park városrészekben tíz buszmegállót mázolt össze iszlámgyűlölő jelszavakkal.



A Scotland Yard szerint sok más bejelentett incidens ügyében is vizsgálat folyik.



Ezek az incidensek egyének vagy csoportok ellen személyesen vagy online felületeken elkövetett támadások, faji vagy vallási indíttatású rongálások és egyéb bűncselekmények formáját öltötték.



A pénteki közlemény szerint a rendőrség szorosan együttműködik a londoni zsidó és muszlim közösségek vezetőivel a Hamász Izrael elleni támadása óta. A rendőrök ennek jegyében 445 iskolában és 1930 vallási intézményben tettek látogatást az utóbbi időszakban.



A Scotland Yard közölte azt is pénteki tájékoztatásában, hogy szombaton - az egy héttel korábbihoz hasonlóan - újabb nagyszabású palesztinpárti demonstráció lesz London központjában a Palestine Solidarity Campaign nevű szolidaritási kampánycsoport szervezésében.



A tüntetést a tájékoztatás szerint ezernél több rendőr biztosítja.



A múlt heti demonstráción 15 embert vettek őrizetbe.



A Scotland Yard a pénteki tájékoztatásban felhívja a szombati tüntetés résztvevőinek figyelmét arra, hogy nem nézi tétlenül, ha a demonstráción gyűlölet vezérelte bűncselekmények elkövetését észleli; ilyen esetekben rendőri beavatkozás várható.

MTI