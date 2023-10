Esztergomi robbantás: Tiszteletadással temették el a hősi halott főhadnagyot

2023. október 20. 21:59

Katonai tiszteletadás mellett örök nyugalomra helyezték péntek délután az esztergomi robbantásban elhunyt Kónya Gábor Lajos posztumusz főhadnagyot, a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársát a nyíregyházi Északi temetőben.

A néhai kollégától evangélikus szertartás szerint vettek végső búcsút a hozzátartozók, barátok és kollégák az Északi temető rózsaparkjában.



A temetésen Pintér Sándor belügyminiszter, Bolcsik Zoltán rendészeti államtitkár, Hajdu János rendőr altábornagy, a Terrorelhárítási Központ (TEK) főigazgatója és helyettesei, valamint a társszervek vezetői részvétüket fejezték ki, és főhajtással tisztelegtek Kónya Gábor Lajos posztumusz rendőr főhadnagy előtt - tudatta honlapján a TEK.



A ravatalnál a Belügyminisztérium nevében Horváth András rendőr ezredes, a TEK szakmai főigazgató-helyettese búcsúzott - írták.



A közlés szerint a főigazgató-helyettes búcsúbeszédében kiemelte, hogy az egyik legjobb harcostól búcsúznak, akit társai úgy jellemeztek: nem volt számára lehetetlen, soha nem hátrált meg a nehézségek láttán.



Kónya Gábor Lajos műveleti egységének meghatározó személyisége volt, jó humora képes volt a legnehezebb helyzetekben is mosolyt csalni az emberek arcára, a munkában viszont nem ismert tréfát. Szolgálati feladatait elhivatottsággal, odafigyeléssel végezte, mindig határozottan és szakszerűen intézkedett. Szorgalmával és precizitásával kivívta kollégái és vezetői elismerését. A legmagasabb rendű értékeket hordozta magában: a kötelességtudatot, a bátorságot és az önzetlenséget, melyeket a szülői házból hozott - idézi az összegzés a rendőr ezredest.



A TEK közleménye szerint Horváth András hozzáfűzte, a nagyon fiatal, mindössze 34 éves harcos kiváló férj és apa is volt, aki a munkája mellett a családjára, feleségére és két kicsi gyermekére volt a legbüszkébb.



Egy kommandós mindig a legnehezebb helyzetekben szolgál, és soha nem habozhat, hogy - akár saját élete kockáztatásával is - a legnagyobb áldozatot hozza a hazája, az emberek, egy közösség védelmében - fogalmazott a közlemény szerint Horváth András. Hozzáfűzte: Kónya Gábor Lajos szeptember 20-án meghozta ezt a legnagyobb áldozatot. Tudta, hogy abban a szituációban neki kell végrehajtani a feladatot, nem hátrálhat meg. Kónya Gábor Lajos nagyszerű ember volt, emlékét örökké a szívünkben őrizzük, büszkék vagyunk, hogy közénk tartozott, közénk tartozik.



A TEK közölte azt is, hogy a temetéssel egy időben a rendőrök az egész országban egy percre bekapcsolták a kék lámpát és a szirénát, hogy emlékezzenek és tisztelegjenek elhunyt kollégájuk emléke előtt.



Kónya Gábor Lajos rendőr törzszászlós, a Terrorelhárítási Központ Műveleti Igazgatóság műveleti tiszthelyettese Esztergomban, egy körözött férfi elfogása közben vesztette életét, amikor a férfi szándékosan gázrobbanást idézett elő, amelyben nyolc rendőr és három tűzoltó sérült meg.



Pintér Sándor belügyminiszter szeptember 21-én hősi halottá nyilvánította és soron kívül rendőr főhadnaggyá nevezte ki Kónya Gábor Lajost.

MTI