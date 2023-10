Digitális Székelyföld Konferenciára készülnek Székelyudvarhelyt

2023. október 20. 23:12

Kiberbiztonság, mesterséges intelligencia, agrár- és vállalati digitalizáció – csak néhány téma, amelyről szó lesz Erdély legnagyobb magyar nyelvű IT-fórumán, a Digitális Székelyföld Konferencián október 27–28-án Székelyudvarhelyen. űű

A Hatékonyság 2.0 nevet viselő Digitális Székelyföld Konferencia idén is a szoftverek és az informatikai rendszerek használatáról, valamint az újítások bemutatásáról fog szólni. A konferenciának ezúttal a székelyudvarhelyi Septimia szabadidőközpont ad otthont.

„Székelyudvarhely második alkalommal szolgál helyszínéül a konferenciának, ennek többek között az is a magyarázata, hogy szerencsére Székelyudvarhely esetében elmondható, talán a szűkebb régióban a közelmúltban az IT-szektor itt tudta a leglátványosabb növekedést felmutatni” – mondta Simon Károly szervező, az IT Plus Klaszter elnöke.

A konferencia struktúrája nem tér el az előző évekétől: délelőttönként plenáris előadások lesznek, délután pedig három-négy párhuzamos szekcióban előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket, illetve workshopokat tartanak – részletezte Derzsi László szervező a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Öt országból több mint ötven előadó vesz részt a konferencián, körülbelül ugyanennyi vállalat, vállalkozás, intézmény képviseletében. Első nap a kiberbiztonság kerül fókuszba a plenáris előadások és tematikus workshop keretén belül, emellett a témához kapcsolódó kiállításra is sort kerítenek. Ugyanakkor hangsúlyosak lesznek az egészségügyi és orvosi informatikai alkalmazások, amelyekről beszélgetések zajlanak a konferencia mindkét napján. A második napon a mesterséges intelligencia és a robotika köré épülnek a programok, emellett szombaton szó lesz az agrárdigitalizációról és az oktatásról is.

Kép: LÁSZLÓ ILDIKÓ

Noha a rendezvény elsődleges célcsoportját az IT-szakemberek képezik, a konferencia nyitott a helyi vállalkozók, gazdasági élet képviselői, illetve az egészségügyben dolgozók előtt is. Kimondottan az IT-szakmában dolgozók számára is biztosítanak előadásokat, amelyek az aktuális technológiai trendeket, akár szoftverfejlesztési módszereket mutatnak majd be – részletezte Simon Károly. Hozzátette, tevékenységeik legfontosabb alappillére az oktatás, ezért idén is szeretettel várják a középiskolásokat és egyetemistákat.

A diákoknak látogatást szerveznek az öt legérdekesebb, leginnovatívabb székelyudvarhelyi irodába, amelyek a digitalizációhoz kapcsolódnak – részletezte Szakács-Paál István, a székelyudvarhelyi Harghita Business Center vezetője. Mindezen túl szó lesz a fintechről (Financial Technology) is, amely a legújabb pénzügyi technológiákat foglalja magában – ilyen például a sokaknak ismerős, banki szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi vállalat, a Revolut. A témáról többek között a Magyar Fintech Szövetség elnökségi tagja, Réti Bálint tart előadást. Jelentkezni a konferencia honlapján lehet.

László Ildikó

