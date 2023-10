A Sarlós Boldogasszony katolikus templom felújítása Eleken

2023. október 21. 10:17

Elkezdődött a Sarlós Boldogasszony katolikus templom felújítása a Békés vármegyei Eleken az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkárságtól kapott 120 millió forintos forrásból.

Szelezsán György (független) polgármester az MTI-nek elmondta, a támogatásból elvégzik a templom rézkupolájának részben a restaurálását, részben új lemezekkel való fedését. Ez a folyamat a héten a kupola leemelésével elkezdődött, a tervek szerint még idén vissza is helyezik. Tavasszal pedig hozzákezdenek a homlokzat renoválásához.



A közvetlenül az eleki német nemzetiségi önkormányzathoz érkezett forrás maradék részéből elkészítik a teljes külső homlokzat és a tetőszerkezet felújításának, valamint az óraszerkezet cseréjének kiviteli terveit. Amikor már látják, mekkora összegre lesz még szükség a teljes korszerűsítéshez, akkor adják be az újabb támogatási igényt - közölte.



Szelezsán György elmondta, az elekihez hasonló korú templomoknál, a kereszt alatt lévő gömbben általában időkapszulát helyeztek el, így a következő napok egyik legnagyobb érdekessége annak felkutatása lesz.



Az eleki templom alapjait 1796-ban rakták le, 120 éve esett át egy nagyobb átalakításon, akkor kapta meg mai formáját. Akkor alakították ki a most javítandó süveget, és kibővítették egy kereszthajóval, illetve az új szentéllyel. Négyszázról akkor nőtt 900 férőhelyesre a Sarlós Boldogasszony-templom, amely Békés vármegye második legnagyobb temploma.

MTI