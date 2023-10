Hidvéghi Balázs: blokkolni kell Brüsszel migrációs diktátumát

2023. október 21. 12:45

Migránsok napi szinten mészárolnak le ártatlanokat Nyugat-Európában, Brüsszel azonban nem tágít: mindenképpen át akarják erőltetni a migrációs paktumot még a 2024-es választások előtt - hangsúlyozta Hidvéghi Balázs fideszes európai parlamenti képviselő a Facebook-oldalán szombaton.

Hidvéghi Balázs szerint egész Európában állandósítanák a bevándorlást, annak minden veszélyével együtt. "Nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen rövidlátó döntés magyar emberek életét fenyegesse!" - fogalmazott a politikus a feltöltött videójához írt posztban.



"Az illegális migráció okozta veszélyhelyzet talán soha nem volt olyan súlyos, mint jelenleg. Napi szinten halljuk a hírekben, hogy Nyugat-Európa nagyvárosaiban a terroristák ártatlan embereket támadnak meg és mészárolnak le. Nem engedhetjük meg, hogy mindez Magyarországra is megérkezzen" - mondta videóüzenetében Hidvéghi Balázs.



"A Hamász terrorszervezet Izrael elleni támadása ráadásul még tovább fokozta a feszültséget Európában, és Brüsszel ennek ellenére most át akarja erőltetni a migrációs paktumot a tagállamokon. Azt a migrációs paktumot, amely tovább szélesítené, sőt állandósítaná az illegális bevándorlást egész Európában" - emelte ki a politikus.



"Nem engedhetjük meg, hogy ez megtörténjen. A veszély most nagyobb, mint korábban bármikor. Meg kell kettőznünk az erőfeszítéseinket, hogy megvédjük Magyarországot, a magyar embereket, a magyar családok békéjét és biztonságát" - hangsúlyozta videóüzenetében Hidvéghi Balázs.

MTI