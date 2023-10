Két és fél millióra növekedett a határsértések száma az USÁ-ban

2023. október 21. 21:13

Újabb éves történelmi rekordra emelkedett az Egyesült Államokat Mexikótól elválasztó határon keresztül illegálisan érkezők száma az elmúlt 12 hónapban - közölte szombaton a szövetségi határvédelmi hatóság.

Az amerikai határok biztonságáért felelős szövetségi szervezet, a Vám és Határvédelem (U.S. Customs and Border Protection) összegzése szerint a szeptember végén zárult 2023-as pénzügyi évben több mint 2,475 millió illetéktelen határátlépővel szemben intézkedtek a hatóságok, ami csaknem 100 ezerrel több, mint az ugyancsak rekordot jelentő, előző évben.

Csak idén szeptemberben 269 ezren próbáltak illegálisan belépni az országba, ami minden idők legmagasabb havi adata az Egyesült Államok bevándorlás-történetében.



A közlemény szerint idén május közepe óta, amikor jogszabály-változások léptek életbe, a hatóságok a Mexikó felől törvénytelenül érkezők közül mintegy 300 ezer embert toloncoltak vissza.



A határőrizeti szervezet vezető tisztségviselője a friss számokat azzal kommentálta, hogy az érkezők magas száma miatt megnövelték a személyzetet és erőforrásokat. Troy A. Miller nyilatkozatában a féltekét jellemző történelmi migrációról beszélt, megemlítve, hogy az érkezők közül sokan tehervonatokon megbújva próbálják elérni az Egyesült Államokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy az amerikai hatóságok intézkedései között szerepel, hogy az illegális határátlépés súlyos következményekkel járhat és hazatoloncolást vonhat maga után venezuelaiak esetében. Kritikusan fontosnak mondta, hogy a határvédelmi szervezet hozzájusson ahhoz a pótlólagos, 13,6 milliárd dollár költségvetési forráshoz, amelynek elfogadását Joe Biden elnök pénteken levélben kérte a kongresszustól.



Az illegális bevándorlásról szóló számok mellett az amerikai határőrizeti hatóság szombaton közölte a kábítószerfogásokról szóló összesítést, aminek alapján a 2023-as pénzügyi évben, azaz 2022. október és 2023. szeptember között 27 ezer font súlyú, azaz mintegy 13 ezer kilogramm fentanilt foglaltak le, ami csaknem duplája az egy évvel korábbi mennyiségnek, és nyolcszorosa a 2019-esnek. Jelenleg a szakértők és hatóságok a fentanilt tartják a legveszélyesebb kábítószernek, aminek a túladagolásába a statisztikák alapján évente tízezrek, főként fiatalok halnak bele az Egyesült Államokban.



Egyéb kábítószerek esetében is növekedésről adott számot a hatóság, a közleményben azt tüntették fel, hogy egy hónap alatt, augusztusról szeptemberre, 7 százalékkal növekedett a mexikói határszakaszon legfoglalt heroin, metamfetamin, kokain, és marihuána mennyisége is.



MTI